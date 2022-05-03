Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İstanbul'da huzurevlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İstanbul'da huzurevlerini ziyaret etti

03.05.2022 19:33

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Maltepe ve Çamlıca'da bulunan huzurevlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Maltepe ve Çamlıca'da bulunan huzurevlerini ziyaret etti.

İlk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden Yanık, buradaki sakinlerin bayramını kutladı.

Bakan Yanık, yaptığı konuşmada, kıymetli büyüklerle bir araya gelmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yaptıkları çalışmaların bir anlamda sağlamasını da yaptıklarını, ziyaretin en önemli nedeninin ise hayır duası almak olduğunu belirten Yanık, "Sizlerin o sıcak, samimi dualarına mazhar olmak bizim için aldığımız en büyük mükafat. Başka hiçbir karşılık bundan daha kıymetli olamaz bizim için. O nedenle bulduğumuz her fırsatta gerçekten sizlerle bir araya gelmek, çocuklarımızla bir araya gelmek, bizim için büyük mutluluk kaynağı oluyor. Çünkü bayram hepimiz için çok özel anlamları olan bir kavram. Çocukken ayrı, yetişkinken ayrı karşılığı olan, yaşlandıktan sonra muhtemelen ayrı karşılığı olan bir kavram. Her dönemde çok güzel." dedi.

Bakanlık olarak yaptıkları hizmetin ve muhatapların 84 milyon vatandaşın tamamı olduğunu ifade eden Yanık şöyle konuştu:

"Çocukluktan, gençlikten yaşlılığa kadar tüm vatandaşlarımıza hak temelli ve eşit hizmet sunmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları da temin ederek kuruluşlarımızda hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğer özel bir tercihleri yoksa kapasite itibarıyla bütün vatandaşlarımızın taleplerini karşılayabilecek durumdayız. Bu anlamda aktif yaşlanmayı Bakanlığımızın hizmet modelleri içerisinde özellikle önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte, ömür süresinin de uzamasıyla beraber büyüklerimizin verimli aktif geçirebilmeleri için elimizden geleni, hizmet modellerimiz içerisinde hayata geçiriyoruz. Bakanlığımızın sorumluluk alanı içerisinde bulunan hizmet alanlarımızın memnuniyeti, onların olabilecek en güzel biçimde ağırlanması bizim sorumluluğumuz ve temel motivasyon sebebimizdir. Sizlerle bulduğumuz her fırsatta bir araya gelmek, bu çalışmaları yerinde görmek, sizlerin yorumlarıyla birlikte değerlendirmek önemli. Bu bayramda sizlerle birlikte olmak bizim için kıymetli bir an oldu. Pandemi de bitti, bundan sonra her fırsatta sıkça geleceğiz."

Bakan Yanık, daha sonra Çamlıca'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

"Hizmet verdiğimiz alanlarda sakinlerimizle buluşmak önemli"

Derya Yanık, Çamlıca Huzurevi'nin kendisinin sıkça gelip gittiği bir yer olduğunu belirtti.

Bayram dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin kendisini sevindirdiğini dile getiren Yanık şunları kaydetti:

"Buluşmak, ziyaret etmek çok heyecan verici. Öncelikle hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah nice güzel, huzurlu, mutlu bayramlarda yine bir araya geliriz. Hep beraber sağlıkla, mutlulukla, huzurla... Ramazanın ayrı bir maneviyatı var. Onu idrak etmek ve sonrasında bayrama ulaşmak bizim için ayrıca şükredilecek bir şey. Bir de bizim Bakanlık olarak kuruluşlarımızda, hizmet verdiğimiz alanlarda sakinlerimizle buluşmak ayrıca önemli. Sizlerin memnuniyeti ya da şikayeti bizim hizmetlerimizin bir anlamda karnesi. O bakımdan bulduğumuz her fırsatta muhakkak kuruluşlarımızı ziyaret ediyor ve sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sizin, özellikle büyüklerimizin hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İstanbul'da huzurevlerini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İstanbul'da huzurevlerini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İstanbul'da huzurevlerini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İstanbul'da huzurevlerini ziyaret etti

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Derya Yanık, İstanbul, Çamlıca, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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