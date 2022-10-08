Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık kadın işçilerle yemek yedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , bir dizi programa katılmak için geldiği Karaman 'da fabrika çalışanlarıyla öğle yemeği yedi.

Kaynak: AA

Derya Yanık, Karaman, Güncel, Son Dakika

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