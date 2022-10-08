Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık kadın işçilerle yemek yedi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık kadın işçilerle yemek yedi

08.10.2022 16:30

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programa katılmak için geldiği Karaman'da fabrika çalışanlarıyla öğle yemeği yedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programa katılmak için geldiği Karaman'da fabrika çalışanlarıyla öğle yemeği yedi.

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Kaynak: AA

Derya Yanık, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık kadın işçilerle yemek yedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık kadın işçilerle yemek yedi - Son Dakika
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