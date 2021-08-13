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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

13.08.2021 17:48
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kurumlarında kalan 14 bine yakın çocuğa yönelik çeşitli eğitim ve gelişim programları uyguladıklarını belirterek, "Kuruluşlarımızın niceliği kadar niteliğini de yoğunlaştırıyor, geliştiriyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kurumlarında kalan 14 bine yakın çocuğa yönelik çeşitli eğitim ve gelişim programları uyguladıklarını belirterek, "Kuruluşlarımızın niceliği kadar niteliğini de yoğunlaştırıyor, geliştiriyoruz. Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programını (ÇODEP) başlattık." dedi.

Bakan Yanık, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin ek hizmet binasının açılışındaki konuşmasında, özellikle geçen hafta Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele ettiğini, öncesinde ve halihazırda da Karadeniz kıyılarını vuran sellerle mücadele edildiğini hatırlattı.

"Bu afetler nedeniyle biraz buruk da olsak, hayatımıza değer katacak çocuklarımıza fayda sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, sürdürmek de zorundayız." diyen Yanık, Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi ve tarihi iddiası olan büyük bir devlet olduğunu, afet durumlarında da artık büyük ve güçlü devlet reflekslerini sergilediğini ifade etti.

Gerek yangınlarda, gerekse sel yaşanan bölgelerde hükümetin tüm unsurlarıyla sahada olduğunu, süreç içinde canla başla çalışan her bir görevlinin, gecesini gündüzüne kattığını ve hala yaraların sarılmaya devam ettiğini aktaran Yanık, bu sıkıntıların çok kısa sürede bertaraf edileceğine inandıklarını, bunun için çalıştıklarını kaydetti.

"Büyük devlet olmak nedir?" diyen Yanık, "Vatandaşı ihtiyaç duyduğunda, elini uzattığında o eli tutan, elin sahibini sıkıntısından çekip çıkaran ve yaraları saran devlettir büyük devlet. Son 20 yılda AK Parti hükümeti, vatandaşlarımız ne zaman bir sıkıntı yaşasa, bir afet olsa bunu yapmıştır. Halkımız elini uzattığında orada devletini bulmuştur. Bugün burada tam da bunu yaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi imkanlar sunabilmek için bir aradayız." değerlendirmesini yaptı.

Yanık, çocukların geleceğe yazılmış mektuplar olduğunu belirterek, bu anlamda geleceğin Türkiye'sine bırakacakları her değer ve zenginliğin onların omzunda taşınacağını, çocuklara sağlıklı bir gelecek için bugünün iyi yönetilmesi, onlar için verimli, nitelikli bir ortam sağlanması gerektiğini kaydetti.

"Sosyal hizmetlerimizi aile odaklı bir strateji üzerine kurduk"

Bunun için hükümet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Yanık, şu bilgileri verdi:

"Sosyal hizmetlerimizi aile odaklı bir strateji üzerine kurduk. Bu anlayışla uyguluyor ve yürütüyoruz. Her çocuğumuza bir aile ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Bu vizyonla çocuklarımızın psikososyal gelişimleri için kurum bakımında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Çocuklarımıza aile ortamına yakın bir formatta dönüştürdüğümüz, bugün de örneğini hep birlikte gördüğümüz, 1.300'ü aşkın bakım kuruluşumuzda hizmet veriyoruz. Kurumlarımızda kalan 14 bine yakın çocuğumuza yönelik çeşitli eğitim ve gelişim programları uyguluyoruz. Kuruluşlarımızın niceliği kadar niteliğini de yoğunlaştırıyor, geliştiriyoruz. Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programını (ÇODEP) başlattık. Çocuklarımızın hayata en donanımlı halde atılması için hizmetlerimizi dönüştürüyoruz."

Bakan Derya Yanık, bu hizmetlerin kendilerine geri dönüşünün de çok gurur verici olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl YKS'de onlarca çocuğumuz, ilk 100 bin içinde yer aldı. İlk 3 binde, ilk 10 binde yer alan çok yetenekli, pırıl pırıl çocuklarımız YKS'de. Hatta birkaç gün önce Osmaniye'den hem bizim kurum bakımımızda olan hem şehit çocuklarından müteşekkil bir grup çocuğumuz geldi. İnanılmaz başarılı çocuklar. Enerjilerini gördüğünüzde çok etkileniyorsunuz ve umut doluyorsunuz. Kurum bakımında olan çocuklarımız kendi içlerinde inanılmaz bir tarih ve kendi hikayelerini muazzam bir cesaretle yazıyorlar. Bu hikayelerden gerçekten çok etkileniyorum. Bahsettiğim başarı grafiğini her çocuğumuzda yaşayabilmek için her evimizde yakalayabilmek için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz."

"2018 yılından bugüne 5 bin 964 kardeşimiz özel sektörde istihdam imkanına kavuştu"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların iyi bir eğitim hayatı, sonrasında da iyi bir kariyere ulaşmaları için hayatlarının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Bu yıl 657 kardeşimizi ki bugüne kadar toplamda 55 bin 862 çocuğumuzu kamu kurumlarında istihdam ettik. 2018 yılından bugüne 5 bin 964 kardeşimiz özel sektörde istihdam imkanına kavuştu." diyen Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Okul hayatı sonrası iş hayatına atılmalarında ve aile kurmalarında her bir kardeşimizin en yakınında olmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da bunu sağlayacağız. Devletimiz nasıl ki her bir vatandaşı için ihtiyaç duyduğu anda yanında olabiliyorsa, bunda en önemli pay devletini yalnız bırakmayan bir millet oluşumuzdandır. Bugün açılışını yapacağımız çocuk evleri sitemiz bir hayırsever annemizle, Oya annemizle adeta özdeşleşmiş bir kurum. Oya annemiz 60 yılını çocuklarımıza vakfetmiş bir kahramandı. Geçen yıl aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet etsin. Oya annenin vizyonuyla bu kurumun yaşamasına omuz veren ASTAY Gruba, Sayın Mesut Toprak'a çocuklarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı, elden ele ulaştırılan bir iyilik meşalesi. Emeğini ve desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun."

Derya Yanık, Kasımpaşa, İstihdam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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