Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, NEYAD'ın iftar programında konuştu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Biz vakıf insan olma şuurunu da inanç kodlarından alırız. Bizim inancımız iyiliği yaymayı, çoğaltmayı, kötülüğü engellemeyi bize öğretir. Dolayısıyla iyiliği yaymanın en kolay, en güzel yolu vakıf medeniyeti kurmaktır. İşte bizim atalarımız da vakıf medeniyetini kuran büyüklerimiz." dedi.

Bakan Yanık, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (NEYAD) kız çocuklarının eğitimi için bir otelde gerçekleştirdiği iftar programına katıldı.

Konuşmasına programda olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu dile getirerek başlayan Yanık, çok farklı görevleri, çok farklı zamanlarda tam bir gönüllülük şuuruyla, bilinciyle icra eden insanlar olarak bir arada olduklarını söyledi.

"Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Biz vakıf insan olma şuurunu da inanç kodlarından alırız." diyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Bizim inancımız iyiliği yaymayı, çoğaltmayı, kötülüğü engellemeyi bize öğretir. Dolayısıyla iyiliği yaymanın en kolay, en güzel yolu vakıf medeniyeti kurmaktır. İşte bizim atalarımız da vakıf medeniyetini kuran büyüklerimiz. Bugün gönüllülük çalışmalarıyla aslında her birimiz o vakıf medeniyetinin birer yeni temsilcisi olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Derneklerde, vakıflarda, sivil toplum kuruluşlarının herhangi bir farklı başlıkları altında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Biz de Bakanlık olarak aslında her ne kadar bir resmi kurumsak da vakıf medeniyetinin çocukları, temsilcileri olduğumuzun farkında olarak bir gönüllülük ruhuyla, bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz."

Derya Yanık, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara da değinerek, temel hizmet alanlarının çocuklar, kadınlar, aile ve toplum hizmetlerinin tamamı ile engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler ve sosyal yardım faaliyetleri olduğunu aktardı.

Bakan Yanık, "Bütün bu ana çalışma başlıklarımızdan, sosyal yardım faaliyetleri, kamunun sosyal yardım desteklerinin yüzde 82'sini biz bakanlık olarak vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Devlet korumasına ihtiyacı olan çocuklarımızın 18 yaşına kadar bakımını ve eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Devlet tam bir anne ve baba şefkatiyle çocuklarımıza kol kanat gererek onları hayata hazırlamaya çalışıyor. Biz de bunların taşıyıcıları olarak bir görev ifa etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Gönüllülük bir fedakarlığı beraberinde getirir"

İnancı, iyiliği çoğaltma sorumluluğunu duyarak çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

"Devlet ve sivil toplum gücünün birleştirilmesine çok inanan insanlar olarak bir taraftan buradayız. O yüzden bu iş birliklerinin, bu tür sivil toplum çalışmalarının, gönüllü çalışmalarının artarak devam etmesini çok önemsiyorum. Bu çalışmaların da içinden gelen bir kardeşiniz olarak çok önemsiyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu çalışmalarımızı elbirliğiyle çoğaltarak ülkemize, insanımıza, milletimize hizmet etmek amacıyla, özellikle çocuklarımıza onları iyi bir geleceğe hazırlayarak, hem insanlığa hem ülkemize ayrıca hizmet etmenin gururunu, mutluluğunu inşallah birlikte yaşarız diye ümit ediyorum."

Etkinliğe katılan herkese katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Yanık, "NEYAD'a çok teşekkür ediyorum. Gönüllülük bir fedakarlığı beraberinde getirir. Kendinizin dışında birini düşünmeyi beraberinde getirir. Kendinizin dışında birisi için bir şey yapmayı, maddi ya da manevi bir şey yapmayı beraberinde getirir. Bizim kültürümüz elinizle verecek bir şeyiniz yoksa, bir tebessüm edin en azından böyle iyilik yapın diyen, her halükarda imkanınız neyse onunla iyilik yapmayı öğreten bir kültürdür. Bu kültürün evlatları olarak, bu kültürden beslenen insanlar olarak inşallah bunu artırarak, geliştirmeyi, çoğaltmayı Rabbim bize nasip etsin." dedi.

"Kız çocuklarının eğitimlerine katkıda bulunmayı görev edindik"

NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş da dernek olarak, kız çocuklarının eğitimlerine ve ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmayı kendilerine görev edindiklerini, bu görevi de yine arz ettikleri vicdani prensiplerin açtığı ufuk çizgisinden edindikleri anlayışla ifa etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu bakış açısıyla derneğin gönüllülerinin ve destekçilerinin her birinin bu kutsal görevi yürütmeye talip olduklarını ifade eden Diptaş, sözlerine şöyle devam etti:

"NEYAD olarak sizlerin desteğiyle 15 bin 700 tekil kişiye yardım ulaştırarak, 460 çocuğumuza burs desteği sağladık ve 6 bin 720 saat eğitim organizasyonu gerçekleştirdik. Hep birlikte eğitime yaptığımız bu katkıların inşallah ülkemize en kısa sürede hizmet olarak geri dönmesini temenni ediyoruz. Faaliyetlerimiz hamdolsun ki sadece eğitim yardımlarıyla sınırlı kalmamaktadır. Son birkaç ramazanda da gerçekleştirdiğimiz gibi bu ramazan da inşallah 23 Nisan Çocuk Bayramında Suriye sınırımızda yer alan Çobanbey'de bulanan AFAD lojistik merkezinde 200 yetim çocuğumuzun yüzünü güldürmeye gayret edeceğiz. Dünyanın sessiz kaldığı bu zulme şahit olan çocuklarımızın biraz olsun eğlenmeleri için oyun alanı kurarak, siz değerli hayırseverlerimiz vasıtasıyla temin edilen giyecek, ayakkabı ve oyuncakları bu çocuklarımıza hediye edeceğiz. Ardından hep birlikte iftar yaparak, bu savaş mağduru yetimlerimizle sıcak bir sofrada buluşacağız."

Konuşmaların ardından NEYAD Başkanı Diptaş tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a hediye takdim edildi. Daha sonra Bakan Yanık da katkılarından dolayı bazı destekçi ve bağışçılara hediye verdi.

Program "aile fotoğrafı" çekiminin ardından sona erdi.