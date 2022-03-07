Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti

07.03.2022 20:21
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçen yıl Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri için ilçeye gelen Bakan Yanık, Azra Gülendam'ın annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu'na evlerinde ziyarette bulundu.

"Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir"

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haytaoğlu ailesine başsağlığı dileyen Bakan Yanık, ailenin yanında olduklarını ve davayı takip ettiklerini belirtti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Yanık, "Canice katledilen kızımız Azra'nın ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştık. Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız, kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Azra Gülendam Haytaoğlu, Üniversite, Osmaniye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ailesini ziyaret etti - Son Dakika


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