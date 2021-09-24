Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sultangazi'de huzurevi sakinleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukluğun bir gelecek ifade etmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, "Çocuklardan onlarla bir arada olduğumuz küçücük zamanlarda bile çok ilginç şeyler öğreniyoruz. Bir gelecek projeksiyonu alıyoruz, enerji alıyoruz. Gençlik zaten başlı başına bir değer, kıymet ama yaş almış büyüklerimizle bir araya geldiğimizde bütün bir hayatın, tecrübenin özetini dinlemek muazzam önemli, katkı veren ve insanı geliştiren bir şey." dedi.

Yanık, Sultangazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan Şehir Ormanı İzcilik Kampı'nda düzenlenen "Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız" programında, Sultangazi Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

???????Her fırsatta çocuklarla gençlerle ve yaşlılarla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Çocukluk bir gelecek ifade etmesi bakımından önemli. Çocuklardan onlarla bir arada olduğumuz küçücük zamanlarda bile çok ilginç şeyler öğreniyoruz. Bir gelecek projeksiyonu alıyoruz, enerji alıyoruz. Gençlik zaten başlı başına bir değer, kıymet ama yaş almış büyüklerimizle bir araya geldiğimizde bütün bir hayatın, tecrübenin özetini dinlemek muazzam önemli, katkı veren ve insanı geliştiren bir şey. Adeta elinize hazır hayat reçeteleri veren bir süreç. O bakımdan değerli büyüklerimizle bir araya gelmeyi, onlarla sohbet edebilmeyi, fırsat buldukça sohbetleri uzatabilmeyi çok seviyorum. Sizlerin tecrübesi, o yılların getirdiği süzülmüş, adeta imbikten geçmiş tecrübesi bizim için geleceğe dönük bir hazır reçete, kaynak, güven, dua. Fiili bir duaya dönüşüyor sizlerin tecrübelerini dinlemek, onların yol göstericiliğinde hareket etmek."

Pandemi sürecinde dünyada çok ciddi maddi, manevi kayıpların yaşandığına değinen Yanık, "Özellikle ileri yaş büyüklerimizin dünyada pandemiden etkilenme oranları çok yüksek. Ama biz şükürler olsun ülkemizde bunu o kadar güzel yürüttük ki büyüklerimizin pandemiden etkilenme oranları, dünya ortalamasının neredeyse 5'te 6'da biri kadar az." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yanık, bunun sadece kamu kurumlarının yaptığı çalışmaların sonucu olmadığını, bunda büyüklerin de çok önemli bir katkısı olduğunu dile getirdi.

Yapılan çalışmalara, alınan tedbirlere riayet etmenin, bunlara saygı göstermenin ve inanmanın, tedbirlerin hayata geçmesinde çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Yanık, yaşlı vatandaşlara bu süreçte gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının ardından huzurevi sakinleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a el işi ve kara kalem çalışmasıyla yaptıkları tabloları hediye etti.

Etkinlikte, huzurevi sakinlerinden Şevkiye Tuna'nın 76'ncı doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Müzik dinletisinin sunulduğu programa, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da katıldı.