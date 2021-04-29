Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak"
29.04.2021 15:33
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 'Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak' - Son Dakika
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