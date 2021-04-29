Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" - ANKARA

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