Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar... - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar...

13.05.2021 11:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar... - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Yıldız utaş : Doğru 2 milyona verdınız ama ıkı kişiye verdınız ama ihtıyat sahibinize vermedınız hakmı bu Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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