Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar... - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar...
13.05.2021 11:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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