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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret

22.07.2021 17:46

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret Bakan Derya Yanık: "Biz size borcumuzu ödemekle yükümlüyüz" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı vesilesiyle Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret

Bakan Derya Yanık: "Biz size borcumuzu ödemekle yükümlüyüz"

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı vesilesiyle Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette konuşan Bakan Yanık, "Bizim inancımızda ihtiyaç sahibi olanın ihtiyaç sahibi olmayanda hakkı vardır. Yani sizler, bizim size borçlu olduğumuz insanlarsınız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret etti. Programa Bakan Yanık'ın yanı sıra, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, idare meclisi üyeleri, gönüllüler ile Darülaceze sakinleri katıldı. Dua okunmasıyla başlayan programda, gönüllüler ve Darülaceze sakinleri duygularını dile getirdi. Darülaceze sakinleri ile Bakan Yanık'ın hatıra fotoğrafı çektirdiği programda, katılımcılar birlikte yemek yedi.

"Kale gibi arkamızda"

Programda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "Bakanımız Darülaceze'nin eksikliklerinin giderilmesinde kale gibi arkamızda. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten bizimle beraber. Bu nedenle Darülaceze'nin büyük projesi de en kısa zamanda gerçekleşecek, temeli atılacak. İnşallah o temel atma inşallah, bu uluslararası proje bakanımıza nasip olacak" ifadelerini kullandı.

"Pandemi süreci pek çok şeyi gözden geçirmeyi gerekli kıldı"

Bakan Derya Yanık, "Sizlerle bir arada olmak benim için her zaman çok güzel, her zaman çok anlamlı. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim güzel bayramlarda tekrar bir araya gelmeyi nasip etsin. Ramazan Bayramı bakan olarak ilk bayramımdı fakat tam kapanma sebebiyle bayramda çok da dışarı çıkma imkanımız olmadı. Pandemi süreci, hayatımızla alakalı, alışkanlıklarımızla alakalı pek çok şeyi yeniden gözden geçirmeyi gerekli kıldı. Bir bayramda bir araya gelmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu hatırlamış, fark etmiş olduk. Bayramlar, bizim için bir şölen havasında geçer. Pandemi döneminde ne anlama geldiğini fark etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

"Sizleri korumamız gerekiyor"

Bayramda yüz yüze görüşebilmenin önemine değinen Bakan Yanık, "Buna da şükürler olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde pandemi döneminden tamamıyla kurtulur, gündelik hayatımıza döneriz. Bunu Sağlık Bakanlığımız, yetkililer ilan edene kadar, sizlerden özellikle maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarını salgın devam ediyormuşçasına sürdürmenizi rica ediyorum. Çünkü sizlerin sağlığı bizim için çok önemli. Sizleri korumamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Acımak söz konusu bile olamaz"

Sözlerini sürdüren Bakan Yanık, "Nigar Hanım, 'burada kalanlar olarak çok mutluyuz, lütfen kimse bize acımasın' dedi. Bizim kültürümüzde, bizim inancımızda ihtiyaç sahibi olanın ihtiyaç sahibi olmayanda hakkı vardır. Yani sizler, bizim size borçlu olduğumuz insanlarsınız. Acımak ne kelime. Acımak söz konusu bile olamaz. Biz size borcumuzu ödemekle yükümlüyüz. Dolayısıyla bu hissiyatı, temel değer yargısını taşımamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Projelerimiz önemli ölçüde bitti"

Darülaceze'yi sosyal hizmet şehri haline getirmek istediklerini söyleyen Bakan Yanık, "Projelerimiz önemli ölçüde bitti. Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece kararlılıkla takip ettiği, fikrini ortaya koyduğu bir proje. İnşallah önümüzdeki günlerde temelini atmak, bittiğimi görmek de bizlere nasip olur" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret

Kurban Bayramı, Derya Yanık, Darülaceze, Pandemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Darülaceze'ye ziyaret - Son Dakika


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