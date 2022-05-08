Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: "Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız" - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: "Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız"

08.05.2022 12:06

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başta tüm şehitler ve gazilerin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Yanık, “Sizi çok seviyoruz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, sağlık sıhhat ve yarınlara sevdikleriyle beraber ulaşmaları dileğiyle sımsıkı kucaklıyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başta tüm şehitler ve gazilerin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti. Yanık, "Sizi çok seviyoruz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, sağlık sıhhat ve yarınlara sevdikleriyle beraber ulaşmaları dileğiyle sımsıkı kucaklıyoruz. İyi ki varsınız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, sağlık, sıhhat ve yarınlara sevdikleriyle beraber ulaşmaları dileğiyle sımsıkı kucaklıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Anneler Günü dolayısıyla video mesaj yayınladı. Bakan Yanık, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili anneler, En güzel şiirler sizin için yazılmalı, en güzel besteler sizler için yapılmalı. Çünkü biz, en ince, en derin sevgiyi sizde gördük. Şefkati, merhameti sizinle tattık. Çok yer gördük ama sizin gözleriniz başkaydı. Çok yer gezdik ama sizin yanınız başka... Çok yedik içtik, sizin çorbanız başka...Uykudayken, uyanıkken, iş yaparken hep biz vardık kalbinizde. Sahi… Biz bir kalbimiz olduğunu da sizden öğrendik. Hiçbir şey istemediniz ama her şeyinizi vermek istediniz. Sokakta, okulda, evde, tarlada, atölyede… Yaşadığımız her yerde sizi gördük hep. Gözleriniz yollarda bizi beklediniz, okuldan, askerden, seyahatten dönerken. Gelin ettiniz, damat ettiniz, ana baba ettiniz. Analığı babalığı da sizden öğrendik. Hasta olduk, hemşire; öğrenci olduk, öğretmen; girişimci olduk, sermayedar oldunuz. Yağmurda şemsiye, soğukta battaniye, güneşte gölge oldunuz...Kelimeler kifayetsiz kalır ama siz onu da hoş görürsünüz: Olsun evladım, dilin döndüğü kadar, dersiniz. Lütfen bu kelimeleri kabul edin... Sizi çok seviyoruz. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin bu özel gününü kutluyor, sağlık sıhhat ve yarınlara sevdikleriyle beraber ulaşmaları dileğiyle sımsıkı kucaklıyoruz. İyi ki varsınız..."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız

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Anneler Günü, Derya Yanık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: 'Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Anneler Günü' Mesajı: "Sımsıkı Kucaklıyoruz. İyi Ki Varsınız" - Son Dakika
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