İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki - Son Dakika

İYİ Partili Lütfü Türkkan 'ın Bingöl 'de bir vatandaşa küfrettiği iddialarına ilişkin siyasilerden tepki geldi.

Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Gümren ilk kez konuştu! Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'a seslendi

Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var