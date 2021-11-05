İYİ Partili Lütfü Türkkan'a siyasilerden tepki - Son Dakika

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir vatandaşa küfrettiği iddialarına ilişkin siyasilerden tepki geldi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de bir vatandaşla arasında geçen tartışmada küfrettiği iddialarına ilişkin siyasiler sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KULLANDIĞI ÇİRKİN ÜSLUP ASLA KABUL EDİLEMEZTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'de milleti temsil gibi kutsal bir görev için bulunan bir milletvekilinin vatandaşımıza kullandığı çirkin üslup asla kabul edilemez. Lütfü Türkkan vatandaşımızın şahsında milletimizden özür dilemelidir" dedi.BAKAN YANIK: KENDİNE YAKIŞANI YAPIYORAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkkan'a tepki göstererek "Lütfü Türkkan kendine yakışanı yapıyor. Eğer mensubu olduğu parti bu seviyeyi kabul edebiliyorsa kendi bilecekleri iş. Ama bu seviyeyi Türk siyaseti de yüce Meclis de hak etmiyor" ifadelerini kaydetti.AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: BU ASLA AFFEDİLEMEYECEK BİR ÇİRKİNLİKTİR'AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. Bu değerli aileler bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Bu ailelerin acısı ile hemhal olmak, onları anlamak yerine ağza alınmayacak hakaretler savurmak saygısızlıktır. Bu saygısızlığı yapan kişi şehit ailesinden, tüm şehit ailelerinden ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Kıymetli şehit ailelerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.
Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,
Kaynak: DHA
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