Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."