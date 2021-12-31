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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2021 09:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan yeni yıl mesajı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022'nin çok iyi olacağından, çok güzel bir yeni dönem olacağından eminim, buna çok inanıyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2022'nin çok iyi olacağından, çok güzel bir yeni dönem olacağından eminim, buna çok inanıyorum." dedi.

Yanık, AA muhabirine, zor bir yıl geçtiğini yeni yıldan güzellikler beklediğini belirterek zorlu dönemleri yılmadan, usanmadan ve değerler sistemini bozmadan tamamlayarak muhakkak en iyiye ve güzele ulaşılacağına inandığını söyledi.

Dünyanın Kovid-19 salgını döneminden geçtiğini, 2 yıldan bu yana devam eden ağır dönemin daha ne kadar süreceğinin bilinmediğini aktaran Yanık, "Ama bu durum bütün dünyada tecrübeleri de beraberinde getirdi. Dünyada pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntılar var. Bu süreci en iyi yönetenlerden biriyiz. Bunun altını çizmek lazım. Bunu bir siyasetçi olarak söylemiyorum. Rakamlar, veriler ortada. Pandemiye rağmen çeşitli üretim mekanizmalarını harekete geçirip sanayide, ihracatta çok ciddi başarılar yakalamış, büyüme hızını düşürmemiş bir Türkiye var. Pandemiye rağmen sosyal hizmetlerde bir adım geriye düşmemiş, her türlü sağlık ve sosyal desteğini ücretsiz olarak vatandaşına sonuna kadar açmış bir Türkiye var." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu süreci olabilecek en iyi şekilde yürütmeye çalıştığına işaret eden Yanık, "Kayıplarımız olmadı mı, gayet tabii var. Maalesef can kayıplarımız oldu, insanlarımız hasta oldu ama küresel salgının sonucu olarak bunlardan kendimizi koruyabildiğimiz kadar koruyabildik. Hala da devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Birbirimize sahip çıkacağız"

Türkiye'nin 84 milyon nüfusu, tarihsel arka planı, kültürü, birikimi ve insan kaynağıyla önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce birbirimize inanacağız, önce birbirimizi seveceğiz, eskilerin deyimiyle birbirimize mukayyet olacağız, birbirimize sahip çıkacağız. İnşallah ben 2022'nin çok iyi olacağından, çok güzel bir yeni dönem olacağından eminim, buna çok inanıyorum. Ülkemize, insanımıza inanıyorum ve hep iyi şeyler yapma arzusunun millete hizmet etme, milletin dertlerini çözme, ihtiyaçlarını karşılama arzusunun getirdiği berekete inanıyorum. Bizim çok bildiğimiz cümledir 'Niyet hayır, akıbet hayır'. Eğer iyi bir şeye niyet etmişseniz, onun paydaşları, destekçileri ve omuz verenleri çok olur. O yüzden, güzellikleri beraber yaşamaya, paylaşmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu iradeyle devam ettiğimiz sürece de 2022'nin çok çok iyi olacağına tüm kalbimde inanıyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."

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Togo Cumhuriyeti, Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
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