Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Van'ın Edremit ilçesinde "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programına katıldı - Son Dakika

Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması video konferans yöntemi ile gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, kadın girişimcilere yönelik destekler sayesinde 2019 yılından itibaren Erzurum'da 14 kadın kooperatifinin kurulduğunu anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın başkanlığında Van Valiliğinin ev sahipliğinde bölge illerinin online katılımlarıyla, 'Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşmaları' gerçekleştirildi. Kadın kooperatifçiliği alanında işbirliklerini geliştirmek ve üretime katkı sağlayan uygulamaların yaygınlaştırmasının hedeflendiği toplantıda, bölge illerin durumu görüşüldü. Toplantıya Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van'dan Kadın Kooperatifleri Başkanları ve valileri ile birlikte Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık toplantıda "Bugün kooperatifler eliyle birbirimizin eksiğini tamamlarken içinde yaşadığımız toprağın geleceğini de beraber inşa ediyoruz" dedi.

"Kadın kooperatiflerine desteğimiz artarak devam edecek"

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise kadın girişimcilere yönelik verilen destekler sayesinde 2019 yılından itibaren Erzurum'da 14 kadın kooperatifinin kurulduğunu anlattı.

Hayatın öznesi olan kadının gücüyle toplumsal gelişimin aslında doğru orantılı olduğunu ifade eden Taşkesenlioğlu Ban, "Kadın güçlendikçe toplum güçlenmekte kadın güçlendikçe aile güçlenmektedir. Kadınlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde sergileyebilmeleri güçlü ve müreffeh bir ülke haline gelmek amacıyla çok çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üreterek gelişen geliri daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna sahip bir Türkiye için birçok alanda olduğu gibi kadın girişimciliği ve kooperatifçiliği alanında onlarca projemizi; Ticaret Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Girişimci kadınların kendi aralarında dayanışmayı sağlamaları, ulusal ve küresel anlamda örgütlenmeleri iş birliği mekanizmaları sağlamaları bu anlamda çok önemli olmuştur. Kooperatifçilik ruhu aslında Türk kadının kadim bir gelenek tarzı olan imece kültürünün bir örneğidir" dedi.

Erzurum'da son üç yılda Cumhurbaşkanı liderliğinde, Bakanlıkların destekleri ile Kadın Kooperatiflerini geliştirmek için farklı projelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Taşkesenlioğlu Ban sözlerini şöyle sürdürdü: Erzurum'da 2019 yılından itibaren 14 kadın kooperatifinin kurulması için desteklerimizi gerçekleştirdik. Erzurum'da 2020-2021 yılları arasında toplamda 7 ayrı projeye 1 milyondan fazla katkı sağlayarak finansal kısıtın bir nebzede olsa çözümünü bulmaya gayret ettik. Kadın Kooperatifleri ile ayda bir yaptığımız koordinasyon toplantılarıyla kooperatiflerin kendi aralarında eş güdümü sağlamak hem de birbirlerinden aldıkları sinerji ile daha büyük bir safa yaymak amacıyla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Yıllarca girişimci bir iş kadını olarak inandığım tek bir düstur var. Mantık bizi A noktasından B noktasına götürür. Halbuki hayal gücümüz bizi her yere taşır ve sınırsızdır. İşte bizim bu girişimciliğimiz bizim hayal gücümüzden kaynaklanıyor. Yine hayatımda kendime felsefe edindiğim bir konuda bir şairimizin bir sözü var, diyor ki; Yaşadıklarımızdan öğrendiğim şey yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına büyük yaşayacaksın. İşte bizde bütün işlerimize böyle bir tutku ile sarılıyoruz. Her işimizi böyle fikirlere her parçaya kendi ruhumuzu katıp Erzurum'da kadınlarımız ile buluşuyoruz. Bugün nasıl dünün ilerisindeysek yarın da bunun çok daha ilerisinde olacağız. Şu anda Tarım Bakanlığı ile 'Kız Kardeşim' projesini yürütüyoruz. Proje kapsamında kadın kooperatiflerinin her bir üyesine finansal okuryazarlık, markalaşma, patent alma, ürünlerin etiketlendirilmesi ve bir takım konularda eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde ulusal ve uluslararası pazarlara ürünlerin erişilmesi noktasında desteklerimizi devam ettiriyoruz. Sayın Bakanım; bizimle bu programları yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Doğu Anadolu Bölgesinin gücünü aslında tarih bize göstermiş oluyor. Sizin öncülüğünüzde yapacağımız projeyle de sadece kendi ilimiz için değil 14 ilin gücüyle doğu kadınlarımızın sesini tüm dünyaya duyuracağımıza inanıyorum. Sevda Güneş İncesu

