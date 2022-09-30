AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI YANIK, YAŞLILAR İLE BİR ARAYA GELDİ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Yaşlılar Günü kapsamında yaşlılar ile buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Etiler Huzurevi Rehabilitasyon ve Bakımevinde bir araya geldiği yaşlılara karanfil dağıttı. Etkinliğe türkücü Yavuz Bingöl de katılarak yaşlılar ile türküler söyledi. Bakan Yanık, yaşlılar ile bir süre sohbet ettikten sonra hediyelerini kabul etti.

HER FIRSATTA SİZE KOŞA KOŞA GELİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Büyüklerimizden epeyce türkü sever varmış. Kurulacak koronun en samimi ve en daimi dinleyicisi ben olacağım. O yüzden inşallah çok güzel olacak. Hepinize tekrar iyi dileklerle saygılarımı, minnetlerimi arz ediyorum. Sizinle bir arada olmak her zaman ifade ettiğimiz gibi bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor, çok mutlu ediyor. Sizin o gün doğmuş, hayatı yaşamış, tecrübe etmiş, biriktirmiş neşeniz, bizi inanılmaz besliyor. O yüzden bildiğiniz her fırsatta koşa koşa geliyoruz. Bundan sonra da inşallah yine bir arada olacağız. Bugün böyle bir tevazu, sıcak bir etkinlik yaptık. Yavuz Bingöl bu kadar yoğunluğunun arasında program tarihinde de bir değişiklik yaptı. Gerçekten ben çok teşekkür ediyorum inceliğiniz için dedi.