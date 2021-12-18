Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2021 18:13
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Bakanımız Yanık, yaşam kategorisinde tercihini Şebnem Çoşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" ile İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarından yana kullandı.

"Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" fotoğrafının çok etkileyici olduğunu belirten Yanık, "Burada yeni bir hayat, bir insan görüyorsunuz. Covid döneminde, hekimlerin normal hijyen tedbirinin çok ötesinde güvenlik tedbiri alınmış" diye konuştu.

"Oğullarının emaneti 'Atmaca" fotoğrafını da çok etkileyici bulan Bakanımız Yanık, fotoğrafta vefa duygusunun çok ön planda olduğunu belirterek "Adeta hikaye içerisinde hikaye var" dedi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" fotoğrafını oylayan Yanık, fotoğrafın yangında çok ciddi bir mücadele verildiğini anlattığını ve itfaiyecilerde "İş bitti, görev tamamlandı" rahatlığının görüldüğünü ifade etti.

Spor kategorisinde ise tercihini Şebnem Çoşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafından yana kullanan Yanık, "Hem amacı itibarıyla önemli hem de çok estetik ve şık bir fotoğraf" değerlendirmesini yaptı.

"Seçmekte zorlandığım güzellikte fotoğraflar var"

Bakanımız Derya Yanık, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, özellikle dijital ortamlarda ve haberlerde fotoğrafları dikkatlice incelemeyi sevdiğini, bir dönem amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendiği söyledi. AA'daki muhabirlerin fotoğraf çekme becerisinin olağanüstü olduğunu dile getiren Bakanımız Yanık, şöyle devam etti:

"Aslında ben fotoğrafı 'sanat' kabul edenlerdenim, o yüzden bakmayı seviyorum. İyi fotoğraf bir hikaye anlatır. Sadece fotoğrafa bakarak onun çekildiği atmosferin, haberin hikayesini aslında anlayabilirsiniz ve sizi nereden bakmanız gerektiği noktasında da bir parça uyarır. O yüzden Anadolu Ajansının fotoğraflarını seviyorum. Önceki yıllardaki fotoğraf yarışmaları, ödül kazanan fotoğrafların değerlendirmelerini elimden geldiğince takip etmeye çalıştım. Bu yıl da gerçekten çok güzel fotoğraflar var. Hatta seçmekte zorlandığım güzellikte fotoğraflar var. Ben her kategoride birer tane seçtim ama aklım seçemediklerimde. Fotoğrafları çeken tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, hepsinin ellerine sağlık. "

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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