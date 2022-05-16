Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak

16.05.2022 15:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Haftası"nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Haftası" kapsamında, Türkiye genelinde farkındalık çalışmaları, çalıştay, Aile Eğitimi Programı tanıtımı gibi çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Aile Haftası" kapsamında, Türkiye genelinde farkındalık çalışmaları, çalıştay, Aile Eğitimi Programı tanıtımı gibi çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kişinin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla "Aile Haftası" kapsamında, yarın "Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya" konulu çalıştay yapılacak.

Çalıştayın açılışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuşacak. Çalıştay sonrasında ortaya çıkacak tespit ve öneriler rapor haline getirilecek.

Aile temalı kortej yürüyüşlerinin yapılması planlanıyor

Aile Haftası dolayısıyla 81 ilde, toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülecek.

Bu kapsamda, televizyon kanalları ve radyolarda Aile Haftası boyunca Aile Eğitim Programına (AEP) yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici sunumların, aile değerleri ve ailenin desteklenmesine yönelik bilgilendirici eğitim, toplantı, panel gibi çalışmaların, "Biz Büyük Bir Aileyiz" sloganıyla aile temalı kortej yürüyüşleri yapılması planlanıyor.

"Birey ve aile birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailenin, toplumun kilit taşı olduğunu belirtti.

Bireyin güçlenmesini önemsediğini, aile değerlerini öncelediğini, güçlü bir milletin, güçlü bir neslin ve güçlü bir geleceğin hem bireyin hem de ailenin güçlenmesinden geçtiğine inandığını ifade eden Yanık, "Birey ve aile, birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. Adını aileden alan Bakanlığımızın temel yaklaşımı da mutlu bireylerden oluşan uyumlu ve huzurlu bir aile birlikteliğini güçlendirmek, sosyal riskleri önleyen, koruyucu-önleyici yaklaşımla sosyal hizmetler geliştirmek ve uygulamaktır." ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutlayacak - Son Dakika


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