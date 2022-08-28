Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Çocuk ve Genç Dostu Kitap" Listesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelere rehberlik etmesi amacıyla daha önce 0-6 yaş grubuna yönelik oluşturulan "Çocuk Dostu Kitap" listesinin kapsamını, 0-18 yaş grubuna göre yeniden hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele kapsamında Bakanlıkta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ailelere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlıkça daha önce 0-6 yaş grubuna yönelik oluşturulan "Çocuk Dostu Kitap" listesinin kapsamının 0-18 yaş grubuna göre yeniden hazırlandığını belirten Yanık, "Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Derya Yanık, ailelere ve gençlere rehberlik amacıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan 19 kişilik Değerlendirme Komisyonunda, çocuk gelişimci, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikoloğun bulunduğunu belirtti.

Komisyonun tavsiye edilecek kitapları titizlikle incelediğini aktaran Yanık, kitaplar incelenirken Ankara, İstanbul, Hacettepe, Gazi, Marmara, Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve Ondokuz Mayıs üniversitelerinin psikoloji, çocuk edebiyatı, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitimi ve çocuk ile ilgili bölümleri ve araştırma, uygulama merkezlerinin görüşleri alınarak hazırlanan Değerlendirme Formu'nun esas alındığını anlattı.

Bakan Yanık, listedeki kitapların, evrensel ahlak kurallarına, milli ve manevi değerlere aykırı olup olmadığı, ırkçılığı teşvik eden düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, şiddet içerip içermediği, şiddeti çözüm olarak gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı, hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi davranış modellerini özendirip özendirmediği gibi kriterlere göre ön elemeden geçirildiğinin altını çizdi.

Ön elemeden geçen kitapların da ayrıca Değerlendirme Formu'ndaki fiziksel ve içerik kriterlerine göre yeniden incelendiğini bildiren Yanık, kapsamını genişlettikleri listedeki kitap sayısını 472'den 1093'e çıkardıklarını bildirdi.

Türk ve dünya klasikleri listede

Değerlendirme Komisyonunun 0-18 yaş aralığı için güncelleyerek oluşturduğu 1093 kitabın bulunduğu liste, Bakanlığın https://www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/ adresinden paylaşıldı. Listede içerik, dilbilgisi ve fiziksel özellikleri yönünden çocukların yaş gruplarına hitap eden, Türk ve dünya klasiklerinin de içinde bulunduğu farklı birçok türde kitap yer alıyor.

Listedeki kitaplar arasında Lewis Carrol'un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar, Samed Behrengi'nin Küçük Kara Balık, Antoine de Saint- Exupery'nin Küçük Prens, Jonh Steinbeck'in İnci, Roald Dahl'ın Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro'nun Atla Bart, Hasan Aycın'ın 40 Hadis 40 Çizgi, Sevim Ak'ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar'ın Dedemin Bakkalı-Çırak eserleri de yer alıyor.