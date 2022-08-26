Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama Açıklaması

26.08.2022 23:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon programı yarışmacısının oğluyla ilgili sosyal medya paylaşımına ilişkin, çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edildiğini ve süreçte olumlu gelişmelerin yaşandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir televizyon programı yarışmacısının oğluyla ilgili sosyal medya paylaşımına ilişkin, çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edildiğini ve süreçte olumlu gelişmelerin yaşandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, anne N.H'nin 2021 yılında gece geç saatte bir lokantada küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek çektiği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı.

Paylaşımın ardından anne N.H. ile görüşme yapıldığı ve küçük çocuk için uygun sosyal hizmet modelinin planlandığı belirtilen açıklamada, İstanbul 13. Aile Mahkemesi tarafından verilen Danışmanlık Tedbir Kararı gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, tedbir kapsamında görüşmeler belirli periyodlarla devam etmektedir. Annenin, oğlu İ.N'ye yönelik kaydettiği sosyal medya görüntüleri sonrası çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edilmiştir. Danışmanlık Tedbiri kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda, anne ile çocuk için belirli bir gündelik rutin oluşturulmuş, süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı gözlemlenmiş, yönlendirmeler neticesinde annenin çocuğu ana okuluna kaydettirdiği, bilinçli ebeveynlik motivasyonu yükselen annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edilmiştir. Aileye yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir."

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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından program yarışmacısının sosyal medya paylaşımıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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