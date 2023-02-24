Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği" iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği" iddialarını yalanladı

24.02.2023 19:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği" iddialarını yalanladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur'an kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu haber sonrasında Sakarya İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, haberde bahsi geçen Kur'an kursuna hızlı bir şekilde intikal ederek yönetici ve kurstaki çocuklarla görüştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kur'an kursunun resmi kayıtlarında mevcut öğrenci sayısının 45 olduğu, kursta hazır 36 çocuğumuzun bulunduğu, kursta hazır bulunan çocuklarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile resmi kayıtların eşleştiği, Kur'an kursunda bulunmayan 9 çocuğumuzun ise örgün eğitim kapsamında okullarında oldukları ekiplerimizce tespit edilmiştir. Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'depremzede çocukların Kur'an kursuna verildiği' iddialarını yalanladı - Son Dakika

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