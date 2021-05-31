Devlet korumasında yetişmiş gençler için tercih dönemi başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanan gençlerin kamuda istihdam edilmesi için 2021 Mayıs Dönemi tercih işlemlerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme işlemleri için yayınlanan tercih kılavuzuna bugün itibariyle bakanlığımız internet sitesinden (https://www.aile.gov.tr) ulaşabilecek. Başvuru yapmak isteyen tüm adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Kamu kurumlarına yapılacak atamalar için en az ilkokul mezunu olmak şartı aranacak.

İLANINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca aşağıdaki şartları taşıyan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabilecek. Buna göre yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1'inci Maddesi kapsamında;

Haklarında koruma veya bakım tedbiri kararı alınmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden, 18 yaşının dolduğu ve koruma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkün olacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gönderilen listede yer verilen öğretim programı veya alan-dal bilgilerine göre kendilerine nitelik kodu tanımlanamayan adayların yerleştirme işlemlerinde tercihte bulunabilmeleri mümkün olmayacak. Bu adayların nitelik kodlarının tanımlanmasını sağlamak üzere mezuniyet belgeleri/diplomaları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe iletilmek üzere Bakanlığın il/ilçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekecek. Bu nedenle yapılacak başvuruların yerleştirme işlemlerinin son günü saat 16.00'a kadar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veya Bakanlığın il/ilçe Müdürlüklerine yapılması gerekecek.

Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip adaylar, hangi programdan tercihte bulunmak istediklerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmeleri gerekiyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin E-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması şartı aranacak. Hak sahiplerinin tercihlerin gönderilmesinin son günü (14 Haziran 2021) itibariyle mezun durumda bulunması gerekiyor.

E-Devlet Kapısı www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılacak tercihler, 14 Haziran 2021 tarihi saat 23.59'a kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen adayların listesi elektronik ortamda yayımlanacak.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)