Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için 349 milyon 452 bin TL ödedik - Son Dakika
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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için 349 milyon 452 bin TL ödedik

18.10.2022 10:40
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için 349 milyon 452 bin TL ödedik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, özellikle çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümesine önem verdiklerini kaydetti. Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla SED hizmeti sunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine aylık destek verildiğini ifade etti. SED'in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini anlatan Bakan Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını dile getirdi.

SED'in sadece maddi desteği kapsamadığını belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında SED ödemesi yaptık. Çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimlerine de önem veriyoruz. SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.


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Kaynak: DHA

Derya Yanık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için 349 milyon 452 bin TL ödedik - Son Dakika

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