Şehit ve gazi çocuğu liselilere yazarlık eğitimi - Son Dakika
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Şehit ve gazi çocuğu liselilere yazarlık eğitimi

07.09.2022 11:18
Şehit ve gazi çocuğu liselilere yazarlık eğitimi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliğiyle 8-9 Eylül'de şehit ve gazi çocuğu lise öğrencilerine yazarlık eğitimi verilecek.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliğiyle 8-9 Eylül'de şehit ve gazi çocuğu lise öğrencilerine yazarlık eğitimi verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi' kapsamında, şehit ve gazi çocuklarına yazarlık eğitimi verilecek. Gazi Üniversitesi'nin iş birliğiyle uygulamaya konulacak proje, lise öğrencilerini kapsıyor. Projeyle tarihe, edebiyata ilgi duyan şehit ve gazi çocuklarının duygu ve düşüncelerini ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesi, okumaya ve yazmaya özendirilmeleri amaçlanıyor. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından teknik altyapı ve destek sunulacak eğitimin konu başlıkları 'Yazım Teknikleri, Yazma Stratejileri, Kelime Hazinesi Geliştirme Teknikleri, Türkçe Dil Bilgisi' olarak belirlendi.Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Gıyasettin Aktaş, Doç. Dr. Başak Uysal, Doç. Dr. Ülken Şen ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Cömert Bayrak'ın konuları anlatacağı eğitim 8-9 Eylül'de çevrim içi yapılacak. Projeden toplam 859 çocuk yararlanacak.


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Kaynak: DHA

Gazi Üniversitesi, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit ve gazi çocuğu liselilere yazarlık eğitimi - Son Dakika

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