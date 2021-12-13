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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alacak - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alacak

13.12.2021 07:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapmak üzere Bilgisayar Mühendisliği (15), Hukuk (15), Psikoloji (8), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (8), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (8), Sosyal Hizmet (8), Sosyoloji (8), İktisat (10), İşletme (8), Kamu Yönetimi (8), Uluslararası İlişkiler (8), Siyaset Bilimi (8), Maliye (5), İstatistik (4), İngilizce Öğretmenliği ile İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (4) bölümlerinden mezun adaylar arasından sözlü sınav sonucuna göre 125 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Adayların, 2020 ve 2021 yılında yapılan KPSS'den belirlenen baraj puanını almış olması, YDS'den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM

tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olması gerekiyor.

Başvurular, 16-30 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Başvuru şekli, başvuruların değerlendirilmesi, istenen belgeler, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlara ilişkin bilgiler, "www.aile.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre, insan hakları ve eşitlik uzman yardımcısı kadrosuna 16 personel alımı gerçekleştirecek.

Adayların, en az 4 yıllık eğitim veren hukuk fakülteleri ya da buna denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olması, 2020 veya 2021 KPSS'nin "KPSS P4" puan türünden en az 70, başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde YDS/e-YDS'de İngilizce dilinden asgari 70 ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eş değer düzeyde puan almış olması şartları aranıyor.

Başvurular, 27 Aralık- 14 Ocak tarihlerinde e-Devlet üzerinden Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puanına göre yüksek puan alandan başlamak üzere 320 aday yazılı sınava girmeye hak kazanacak. En son aday ile aynı puana sahip tüm adaylar yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi "www.tihek.gov.tr" adresinden yayımlanacak.

Yazılı sınava girmeye hak kazananlar, 18-21 Ocak tarihlerinde sınav giriş ücreti olan 75 lirayı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin banka hesabına yatıracak. Adayların sınava girecekleri salon ve sıra no bilgileri en geç 28 Ocak tarihine kadar "http://aybu.edu.tr/hukuk" adresinden yayımlanacak. Yazılı sınav 30 Ocak Pazar günü saat 10.30'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında yapılacak.

Adayların yazılı sınavdan başarılı sayılmak ve sözlü sınava katılabilmek için en az 70 puan almaları gerekecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadarı sözlü sınava çağrılacak.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yapılacak sözlü sınavın yeri, günü ve saati ile sınava katılacakların listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İnsan Hakları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
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