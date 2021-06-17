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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Kadın konukevlerimizde şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Kadın konukevlerimizde şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur"

17.06.2021 10:40
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Sığınma evleri 22 ilden kalabalık" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sinin boş olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Sığınma evleri 22 ilden kalabalık" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sinin boş olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir gazete yer alan "Sığınma evleri 22 ilden kalabalık" başlıklı haber ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 2002 yılında 11 kadın konukevi 170 kapasite ile hizmet verirken, şu anda 149 kadın konukevinde 3 bin 624 kapasiteye ulaşıldığı aktarıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kadın konukevlerinden 1 Ocak 2015-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 189 bin 988 kadın ve beraberinde 124 bin 192 çocuk olmak üzere toplam 314 bin 180 kişi hizmet almıştır. Söz konusu 5 yıllık zaman diliminde hizmet alan kadınlardan 88 bin 345'i şiddet sebebiyle, 101 bin 643'ü ise sadece barınma ihtiyacından ötürü kuruluşlarımıza başvurmuştur. 2020 yılında günlük ortalama bin 69 kadın ve beraberindeki 766 çocuk konukevlerimizden hizmet almıştır. Şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur ve ihtiyaç duyan kadınlarımıza hizmet vermeye hazırdır. Söz konusu haberde veriler maksatlı şekilde çarpıtıldığı gibi şu anda kadın konukevlerimizde 314 bin kişinin aktif hizmet aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." - ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 'Kadın konukevlerimizde şu anda toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si boştur' - Son Dakika


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