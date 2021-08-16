Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UN Women, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme için proje başlatıyor - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) kadınlar ve erkekler arasında var olan fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak, herkesin eşit ve adil bir şekilde hak, fırsat ve imkanlardan faydalanmasını sağlamak için ortak proje başlatıyor.

Avrupa Birliği ve UN Women'ın mali desteği ile hayata geçen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının eş yararlanıcısı olduğu proje ile Türkiye'de merkezi ve yerel yönetimde süregelen bütçeleme ve planlama çalışmalarının kadın erkek eşitliğine duyarlı bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi, planlama ve bütçeleme çalışmalarının kadınların ve erkeklerin farklı öncelik ve ihtiyaçlarına göre yapılmasını, merkezi ve yerel yönetimlerde kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi için yürütülecek.

3 milyon 300 bin Avro değerinde proje

Proje ile Birleşmiş Milletler "Kimseyi geride bırakma" ilkesine bağlı kalınarak, kadınların ve erkeklerin, kız ve oğlan çocuklarının farklılaşan öncelik ve ihtiyaçlarının bütçelemelerde gözetilmesi hedefleniyor. 2019-2023 yıllarını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti XI. Kalkınma Planının temel amaçlarını destekleyen projenin toplam değeri 3 milyon 300 bin Avro olarak belirlendi. 3 sene boyunca bakanlıklar ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle uygulanacak olan projenin açılış toplantısı 17 Ağustos'ta Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımlarıyla gerçekleşecek.

Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme

Kadınların ve erkeklerin farklı öncelik ve ihtiyaçlarını gözeten bütçelemeye Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme denir. Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme kadınların ve erkeklerin eşit hak ve özgürlüklere ulaşabildiği bir toplum yaratmayı hedefler. Planlama ve bütçelemeler kadınların ve erkeklerin farklılaşan öncelik ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılır.

Kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme, yeni bir bütçe oluşturmak, kadınlar ve erkekler için ayrı bütçeler hazırlamak ya da bütçeyi kadın ve erkeklerin kullanımı için yarı yarıya bölmek demek değildir. Bütçe, farklılaşan öncelik ve ihtiyaçlara göre, herkesin ihtiyacını karşılayacak şekilde bölünür. - ANKARA