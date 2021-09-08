Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitabı, müstehcen neşriyat kabul etti - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ÇOCUKLAR ÜZERİNE MUZIR ETKİ YAPABİLİR

Buna göre, Kurul tarafından resen incelenen "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitaptaki bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Kurul tarafından söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kitap hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı. Yayınevine 'müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yayınevi yetkilisinin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması kararlaştırılmış; Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'ndan da söz konusu kitabın çocuklara uygun olup olmadığı noktasında da bilirkişi raporu istenmişti.