Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun izinsiz gösterimine müdahale ediyor - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun izinsiz gösterimine müdahale ediyor

02.07.2023 17:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hatay'da yapılan 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun gerekli izinler alınmadan gösterilmesi üzerine Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışmalar yapıldığını bildirdi. Bakanlık, oyunun yayınlandığı sosyal medya içeriklerine erişimin engellenmesi için hukuki süreç başlattı. Aynı gün psikologlar tarafından çocukların ve ailelerinin psikolojik durumunun değerlendirilmesi ve olumsuz etkilerin giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmaması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 29 Haziran'da, Hatay'da çocuk etkinliği adı altında yapılan "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı kukla oyununa ilişkin bir sosyal medya hesabından paylaşımda bulunulduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyunuyla ilgili harekete geçti

Bakanlığın, paylaşımla haberdar olduğu olay hakkında gerekli incelemelerin derhal başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Oyunun gösterimine ilişkin gerekli izinlerin alınmamış olması nedeniyle Hatay Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta olup Bakanlığımızca süreç yakından takip edilmektedir.

"İZLEYEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Oyunu izleyen çocuklarımızın ve ailelerinin psikolojik durumunu değerlendirmek ve olumsuz etkilerin giderilmesi için aynı gün Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli psikologlarımız tarafından mesleki çalışmalara başlanmıştır. Bakanlığımız tarafından 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun yayınlandığı sosyal medya içeriklerine yönelik erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması hakkında hukuki süreç yürütülmektedir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyunuyla ilgili harekete geçti
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ali Aydin: Samandağ halkını yine kandırmaya devam ediyorlar, kandıranlarda Sol Terör örgütleri; başlarına en büyük felaket dahi gelse akıllanmıyorlar. Aynı şeyleri kentsel dönüşümde yaptılar, CHP, İP, TİP, Aşırı sol örgütler karşı çıktı, Hatay, Antakya depremde yerle bir oldu, karşı çıkanlar tutuklanmadı, onlar derhal tutuklanmalıydılar. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun izinsiz gösterimine müdahale ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Korku ve Kederin Kaçtığı Gün' adlı kukla oyununun izinsiz gösterimine müdahale ediyor - Son Dakika
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