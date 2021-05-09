Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Anneler Günü'nde anlamlı klip - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Anneler Günü'nde anlamlı klip

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü'ne özel bir video klip hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anneler Günü için özel bir video klip hazırladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan klipte, zamanında kendisine bakan annesine özenle ve şefkatle bakan bir evladın vefası görülüyor.

Dünyadaki en kutsal ve katıksız sevginin annelik olduğu ve tüm annelerin evlatları için yaptığı fedakarlığın ön plana çıktığı video klipte, annelik duygusu şu sözlerle anlatılıyor:

"Sıcacık bir sevginin en katıksız halidir annelik. O üşümesin diye geceyi gündüz etmektir. Hayatın kaygısını bir tarafa itip sadece onu düşünmektir. Peki, birbirine fedakarlıkla bağlanan iki yüreğin hediyesi nedir? Bir anneye verilecek en güzel hediye evladının yanında olmasıdır da bir evlat için hayatın değeri o kelimeyi hala söyleyebiliyor olmaktır."