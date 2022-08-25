Bakanlıktan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
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Bakanlıktan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama

25.08.2022 13:42
Bakanlıktan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada 2 kadının, 1 bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığı paylaşımları üzerine kadınlardan birinin bebeğin annesi diğerinin de halası olduğu, evlat edinme durumunun olmadığı açıklandı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sosyal medyada 2 kadının, 1 bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığı paylaşımları üzerine kadınlardan birinin bebeğin annesi diğerinin de halası olduğu, evlat edinme durumunun olmadığı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nuray Güler ve Yeliz Günay'ın sosyal medyada 'Bebeğimiz oldu' paylaşımları üzerine gerçekleştirilen soruşturmanın ardından konuya ilişkin açıklama yayımladı. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce bebeğin öz annesi Yeliz Günay'a ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir. Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler'in kardeşi, yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir. Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soy ismini verdiğini ve bebeğin bakımını 2 ailenin birlikte yaptığını söylemiştir" denildi. 2 kadının, bebeği evlat edinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır" açıklaması yapıldı.


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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Almanya'daki Türk ailenin bebeği ile ilgili açıklama
Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakanlıktan 2 kadının beraber evlat edindiği iddiasına yalanlama - Son Dakika
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