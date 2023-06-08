Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok - Son Dakika
Üye Girişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok

08.06.2023 21:54

Uşak'taki Kadın Konukevi'nde ve Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi sonucu 15'i çocuk olmak üzere toplamda 20 kişi zehirlendi. Olayla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zehirlenenlerin hayati tehlikesi bulunmadığını ve tedavisi tamamlananların taburcu edildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk, yedikleri öğle yemeği sonucu zehirlendi. Kadınlar ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kadın Konukevinde hizmet alan 5 kadın veÇocuk Evleri Sitesinde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür.

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü ekipleri öğle yemek menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşumuza yönlendirilmiştir. Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından kadın ve çocuklarımızın durumu yakından takip edilmektedir."

YORUMLAR
500

Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok - Son Dakika


Son Dakika
21:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok
21:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'ta kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama: Hiçbirinin hayati tehlikesi yok
21:27 İzmir'de kaçak göçmenler yangın sonrası ormana kaçtı
21:26 Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
21:24 Yer: İzmir! Yangın çıkan minibüsten atlayan onlarca göçmen ormana kaçtı
21:21 Galatasaray'a ettiği lafların bedeli ağır oldu! Fenerbahçeli yıldız, PFDK'ya sevk edildi
21:22 Bloomberg, doların 23 lira seviyesinde sabitlenmesinin nedenini yazdı: Kamu bankalarına giden talimat geri çekildi
21:18 Bloomberg, doların 23 lira seviyesinde sabitlenmesinin nedenini yazdı: Kamu bankalarına giden talimat geri çekildi
21:08 Banka çalışanına harçlık vermek isteyen teyzenin sözleri yüreklere dokundu
21:04 Banka çalışanına harçlık vermeye çalışan teyzenin sözleri yüreklere dokundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 22:09:01. #1.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement