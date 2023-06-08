Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Uşak'taki Kadın Konukevi'nde hizmet alan 5 kadın ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan 15 çocuk, yedikleri öğle yemeği sonucu zehirlendi. Kadınlar ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kadın Konukevinde hizmet alan 5 kadın veÇocuk Evleri Sitesinde hizmet alan 15 çocuk aynı yemek firmasından alınan mamul yemekten yedikleri öğle yemeği sonucu bu akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülmüştür.

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Hastanede serum takılarak ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukların hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedavisi tamamlananlar taburcu edilmiştir. Ayrıca İl Tarım Müdürlüğü ekipleri öğle yemek menüsünden tahlil için numune almak üzere kuruluşumuza yönlendirilmiştir. Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından kadın ve çocuklarımızın durumu yakından takip edilmektedir."