Kıbrıs gazileri, KKTC'de ziyaretlerde bulunuyor - Son Dakika
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Kıbrıs gazileri, KKTC'de ziyaretlerde bulunuyor

24.08.2022 14:27
Kıbrıs gazileri, KKTC'de ziyaretlerde bulunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla Türkiye'nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 7 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla Türkiye'nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 7 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ediyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Kıbrıs Gazilerinin Kıbrıs Gençleri ile Mavi Vatan Buluşması" projesi kapsamında KKTC'de bulunan Kıbrıs gazileri ve gençleri kabul etti.

Töre, şehitleri olmayan bir milletin bağımsız olmaya hakkı olmadığını belirterek, devletlerin gazilerine, şahit ailelerine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Canı cana kanı kana katarak bugünlere geldiklerini, Rumların bu topraklarda yaptığı saldırıların barbarlık olduğunu vurgulayan Töre, sadece cephede mücadele verilmediğini, toplu katliamlar da yaşandığını dile getirdi.

Töre, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle Rumların emellerine ulaşamadığına ve Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında bulunduğuna işaret ederek, "Bir gün mutlaka geleceğini biliyorduk. Rumlar bize 'bekledim de gelmedin' şarkıları çalıyordu. Ama Anadolu'da da 'bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim' diye bir şarkı dilden dile dolanıyordu." diye konuştu.

KKTC'nin ilan edilmesiyle Rumlarla müzakerelerin başladığını, Rumların ortaya çıkan bütün çözüm planlarını reddettiğini ve Rumlarla bir federasyon kurmalarının artık mümkün olmadığını belirten Töre, "İyi ki reddettiler, bu bizim de Kıbrıs Türk halkı ve Türk milleti olarak derlenip toparlanmamıza sebep oldu ve en sonunda bağımsız KKTC yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Töre, KKTC'yi, BM ve AB'nin kabul etmediğine işaret ederek, "Bizim için en büyük Türkiye'dir, en büyük ordu Türk ordusudur. Biz ana vatan Türkiye ile yola devam edeceğiz. Biz dost ülkeler değiliz, biz kardeşiz, tek milletiz, Türk milletiyiz." dedi.

"Kıbrıs bizim milli bir davamızdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gazileri Genel Müdürü Şemsettin Yalçın, Türkiye'nin her zaman "yurtta sulh cihanda sulh" ilkesiyle hareket ederek dünyanın neresinde olursa olsun haklı ve mazlum olan zulme uğrayanların yanında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 7 bölgesinden harekat sonrasında Ada'ya bir daha gelemeyen gazilerle bu ziyareti yaptıklarını aktaran Yalçın, gençlere ülke ve vatan bilincini aşılamak, şehitlik ve gazilik kavramlarıyla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla bu projeyi yerine getirdiklerini söyledi.

Yalçın, canlarıyla kanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında durduklarını, durmayı da sürdüreceklerini vurgulayarak, "Kıbrıs, bizim milli bir davamızdır. Dost düşman herkesçe bilinmelidir ki; Kıbrıs'a barış ve istikrar getiren ruh, bugün de kale gibi ayaktadır." diye konuştu.

Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı Yılmaz Bora'yı da ziyaret eden heyet, yarın da ziyaret ve temaslarına devam edecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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