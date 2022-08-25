Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

25.08.2022 13:12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada iki kadının bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığına ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada iki kadının bir bebeğin anne ve baba rollerini üstlenerek bakımını sağladığına ilişkin paylaşımlar üzerine açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, paylaşımı yapan kadınların kimlik ve adres bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından talep edildiği belirtildi.

Kişilerin, inceleme yapılmak üzere gidilen kayıtlı ikametlerinde olmadıklarının görüldüğü, bunun üzerine paylaşımı yapan kadınların geçici adreslerine gidildiği ve Yeliz Günay ile görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmede, Yeliz Günay paylaşıma konu olan bebeğin kendi öz çocuğu olduğunu, babasının ise Kaan Güler isimli bir erkek olduğunu belirtmiştir. Paylaşımlarda yer alan diğer kadının Kaan Güler'in kardeşi yani bebeğin halası Nuray Güler olduğunu ve Nuray Güler ile aynı zamanda iş arkadaşı olduklarını ifade etmiştir. Anne Yeliz Günay, bebeğin babası Kaan Güler'in resmi olarak bir başkasıyla evli bulunduğunu ancak evlilik dışı birlikteliklerinden doğan çocuğuna da soy ismini verdiğini ve bebeğin bakımını iki ailenin birlikte yaptığını söylemiştir. Daha önce yapılan paylaşımlarda iddia edildiği gibi olayda herhangi bir evlat edinme durumu söz konusu değildir. Ailenin 12 aylık öz bebeği hakkında detaylı inceleme yapılacaktır. Bebeğin zihinsel, bilişsel ve fiziksel gelişimi Bakanlığımız için aslolandır."

"Biz işimizi yapıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu konularda dedikodu içeren bilgilerle, Bakanlıkları itham etmek yerine, kendi işinizi yapmanız daha yerinde bir davranış olur. Zira biz işimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Emniyetten polislere 'yetersiz kumanya dağıtıldığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması Emniyetten polislere 'yetersiz kumanya dağıtıldığı' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERASINDA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERASINDA
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:52 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
12:28 İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler...
12:07 Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
12:04 Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Beni düzgün bir alanda araçtan çıkarın
12:01 Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'le ilgili skandal iddia! Görüntüleri tepki çekti
11:57 Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na "aceleyle rol kapma" tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi
11:23 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
11:22 Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 13:12:08. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, iki kadının evlat edindiğine yönelik haberlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement