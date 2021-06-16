Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tecavüze uğradığını taşa yazan çocukla ilgili adli sürece müdahillik talebinde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Antalya'da tecavüze uğradığını taşa yazarak yardım isteyen çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığı, olayla ilgili açılacak davaya müdahillik talebinde bulunulduğu bildirildi.

Bakanlık, Antalya'da taşın üzerine kendisine tecavüz edildiğini belirterek yardım çağrısında bulanan 12 yaşındaki çocuk hakkında medyada yer alan haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın uzman ekiplerince çocuğun yaşadığı ikamet adresine gidilerek sosyal inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır. Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır.

Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk. Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız."