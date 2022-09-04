Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bu hafta yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bu hafta yapılacak

04.09.2022 23:56
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bu hafta yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ağustos ayı ödemelerinin bu hafta yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hak sahiplerine ağustos ayı ödemelerinin bu hafta yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı hak sahiplerini içerir ödeme listelerinin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının değerlendirmeleri ışığında, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden otomatik gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden ödeme listesinin hazırlanmasına esas teşkil eden verilerin, hak sahipliğinin belirleneceği ay için güncel olmasını ve ödeme dosyası kontrollerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesini teminen ay sonunun beklenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı ağustos ayı hak sahiplerini belirlemek için ödeme listesi oluşturma işlemlerine başlanmış olup, eylül ayının ilk haftası içinde ödemeler gerçekleştirilecektir.

Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

YORUMLAR
500
Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı Kabine Toplantısında gündem yoğun! Masada dar gelirliye nefes aldıracak fatura düzenlemesi var Kabine Toplantısında gündem yoğun! Masada dar gelirliye nefes aldıracak fatura düzenlemesi var
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bu hafta yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:49 Beşiktaş, Ankaragücü'nü 3-2 yendi!
23:29 Gürcistan'da skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a polis saldırdı
23:20 Yunanistan'daki Lavrion kampında eğitim görüp İstanbul'da bombalı eylem planı yapan terörist yakalandı
22:50 A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgisini Gürcistan karşısında aldı
22:30 Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!
22:16 İspanya'dan Almanya'ya giden özel uçak Baltık Denizi'ne düştü
22:04 Kıyamet için yeni tarih ortaya attılar! 06.06.2025'de olacaklar korkunç
21:59 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine İYİ Parti'den sert tepki: Kime sordunuz?
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 23:56:43. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri bu hafta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement