Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

21.03.2022 10:37
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Mart'ta tercihleri alınan "KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri" tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KPSS, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika


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