Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devir teslim - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devir teslim

21.04.2021 20:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devir teslim, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık, görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık, görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kaldırılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık'a görevini törenle devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'de birleşen iki bakanlığı devraldığını anımsattı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde büyük şerefle yerine getirdiğim bu görevi bugün de aynı şeref ve onurla, çok sevdiğim, çok takdir ettiğim arkadaşıma vermenin huzuru içerisindeyim." diyen Selçuk, aldıkları bayrağı her zaman daha ileri taşıma gayretinde olduklarını, Bakan Yanık'ın da bu bayrağı daha ileri bir çıtaya yükselteceğine inandığını vurguladı.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla çalıştıklarını, aile ve toplumu güçlendiren, kadınları, çocukları, engellileri, yaşlıları, şehit yakınlarını ve gazileri koruma odaklı politika izlemeye gayret ettiklerinin altını çizen Selçuk, "Aile odaklı yürüttüğümüz tüm sosyal politika uygulamalarımızı hem nitelik hem nicelik anlamında bir üst seviyeye taşımanın mutluluğunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında verilen desteklerin 60 milyar lirayı aştığına, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında salgına karşı alınan önlemlere dikkati çeken Selçuk, emekleri dolayısıyla tüm personele teşekkürlerini iletti.

Seneler sonra Aile Şurası düzenlediklerini anımsatarak, bunun gelenekselleşmesi temennisinde de bulunan Selçuk, Sosyal Hizmet Merkezlerinin, ASDEP gibi uygulamaların, kadın kooperatiflerinin önemine değindi. Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadelede Mercan Seferberliği, ŞÖNİM'ler, ALO 183 gibi uygulamalar ile çocuk koruma politikaları gibi aile odaklı hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Engelli ve yaşlılara yönelik Gündüzlü Yaşam Merkezleri, evde bakım yardımları gibi çalışmalar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik uygulamalara, sosyal atamalara, sosyal yardım faaliyetlerine değinen Selçuk, şunları kaydetti:

"Sadece bir kısmına değinebildiğim bu çalışmaların tamamını ben değerli mesai arkadaşlarımın üstün gayretlerine borçluyum. Çok fedakarca çalıştılar bu süreçte. Hepimiz aziz milletimize hizmet yolunda birer vesileyiz aslında. Milletimize hizmet noktasında bu gayreti gösteren bütün mesai arkadaşlarıma, birim amirlerimize, değerli Bakan Yardımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de özverili ve fedakar çalışmalarını sürdüreceklerine inanıyorum."

Bakan Derya Yanık ile daha önce Darülaceze'de birlikte çalıştığını, görevi gönül ferahlığıyla devretmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Selçuk, "Derya Yanık hanımefendinin siyasetteki, sivil toplumdaki başarısını, aynı zamanda vicdanını kamu yönetimine aksettireceğine ve üstlenmiş olduğu bakanlık makamınca sürdüreceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"İhtiyaç sahibi her bireyin ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise AK Parti iktidarlarının desteğe ihtiyacı olan toplumun her katmanına ulaştığını, sosyal devlet anlayışının keskin bir biçimde uygulandığının altını çizdi.

Bakanlığın toplumun bütün bireylerine ulaşan çok güzel çalışmaları olduğuna dikkati çeken Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu medeniyet kültürümüzün de bir sonucu, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' İnsanın olmadığı, kişinin huzurlu, mutlu, müreffeh olmadığı bir yerde ne toplumun müreffeh ve mutlu olabileceğine ne de devletin güçlü ve ayakta kalabileceğine inanırız. Dolayısıyla bütün çabamız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun bütün katmanlarının, ihtiyaç sahibi olan her bireyin ihtiyacının giderilmesi, devletin koruma kalkanının kendisinin yanında ve arkasında olduğunun, bu toplumun saygın, saygıya layık bir ferdi olduğunun her noktada hissettirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sayın Bakanıma, biri insan kaynağı ve çalışma alanı, diğeri sorumluluk alanı çok geniş iki bakanlığı tek bir çatı altında bir araya getirip, üstüne bir de pandemi geldi, çok layığıyla yerine getirdiği için hem şahsına hem çalışma arkadaşlarına tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle bu ülkenin bir vatandaşı olarak teşekkür ediyorum."

"Bu bayrağı daha ileriye, güzele taşımak için koşturacağız"

Bakanlığın çalışmalarının, sağladığı desteklerin salgının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini de sağladığına vurgu yapan Yanık, Selçuk'un samimiyetine, gayretine çok yakından tanık olanlardan birisi olduğunu dile getirdi.

Bakan Yanık, "Adettendir böyle toplantılarda karşılıklı iyi niyet cümleleri, güzel iltifatlar edilir. Ama bu iltifatların ben hem Sayın Bakanımın söylediği hem benim arz etmeye çalıştığım güzel dileklerin adetten olmadığını bilmenizi istiyorum. Bunlar çok gönülden, içten gelen, çok hissettiğimiz çünkü birbirimize tanık olduğumuz süreçler." dedi.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirten Yanık, "Hepimiz bu bayrak yarışını, aldığımız sorumluluğu önce milletimize verdiğimiz söz, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bize duyduğu güvenin gereğini yerine getirmek üzere taşıyoruz. Bu bayrağı bu şuurla, bilinçle taşıyoruz. Biz de Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden bu bayrağı daha ileriye, güzele taşımak için mesai arkadaşlarımızla beraber koşturacağız." ifadesini kullandı.

Yanık, bu süreçte sivil toplum kuruluşları, meslek örgütlerinin birikimlerinden, siyasetin, milletvekillerinin tabandan getirdikleri bilgi ve birikimlerden yararlanarak bayrağı çok daha ileriye taşımak istediklerinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Yanık ve Selçuk, birbirlerine çiçek hediye etti.

Zehra Zümrüt Selçuk, Derya Yanık, Selçuk, ASDEP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devir teslim - Son Dakika


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