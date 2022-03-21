Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurtdışındaki Türk kökenli göçmen çocuklara sıkı takip - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurtdışındaki Türk kökenli göçmen çocuklara sıkı takip

21.03.2022 11:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurtdışındaki Türk kökenli göçmen çocuklara sıkı takip

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yurt dışında 2015 yılından bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendiklerini belirterek, "Ataşeliğimizin desteği ile Almanya'da 200 çocuğumuz ailelerine iade edildi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yurt dışında 2015 yılından bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendiklerini belirterek, "Ataşeliğimizin desteği ile Almanya'da 200 çocuğumuz ailelerine iade edildi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt dışında yaşayan, çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarının dilini ve kültürlerini hiç bilmediği ailelere verilmesi sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Yanık bu kapsamda 2015 yılından bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendiklerini belirtti.

"ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ KONU, KORUMA ALTINA ALINAN ÇOCUKLARIMIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yurt dışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerde aile, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında karşılaştıkları sorunları anında tespit ederek haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk ataşeliğini 2015'de Almanya Düsseldorf'ta, ikincisini ise Köln'de açtıklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Ataşeliklerimizin yoğun olarak üzerinde durdukları konulardan biri de Almanya'da koruma altına alınan çocuklarımız ve Türk kökenli koruyucu ailelerdir. Alman Gençlik Dairelerinin koruma altına aldıkları çocuklar ile ilgili bir haber aldığımızda Ataşeliğimiz hemen aile ile irtibata geçerek durum tespiti yapıyor ve süreci takip ediyor" dedi.

"398 KORUMA ALTINA ALINAN ÇOCUK VAKASI İLE İLGİLENDİK"

Yetkililerin, aileye hakları konusunda da bilgi verdiklerinin altını çizen Bakan Yanık, "Bir yol haritası çizerek hemen mağdur ailelerimizi yönlendiriyoruz. Ayrıca, avukat seçimi konusunda yardımcı da oluyoruz. Ailelerin durumu hakkında yanlış anlamalar varsa Gençlik Dairesi çalışanları ile irtibata geçiyoruz. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendik. Ataşeliğimizin desteği ile Almanya'da 200 çocuğumuz ailelerine iade edildi" diye konuştu.

Bakan Yanık ailelerinden alınma tehlikesi olan 161 çocuğun koruma altına alınma sürecinde Ataşeliklerin gerekli rehberlik hizmetleri vererek, çocukların ailelerinin yanında kalmasını sağladığını belirtti.

"599 TÜRK KÖKENLİ KORUYUCU AİLE KAZANDIK"

Yeterli sayıda Türk kökenli koruyucu aile olmadığını vurgulayan Bakan Yanık, "Türk kökenli ailelerimizin koruyucu aile olmaları yönünde teşvik edilmeleri için Ataşeliklerimiz bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de düzenliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar Türk kökenli 599 koruyucu aile adayı kazandık" diye konuştu.

(Ömer Faruk Karataş/ İHA)

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derya Yanık, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurtdışındaki Türk kökenli göçmen çocuklara sıkı takip - Son Dakika


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