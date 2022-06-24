Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "erişimin engellenmesi" başvurusu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "erişimin engellenmesi" başvurusu

24.06.2022 15:41
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "erişimin engellenmesi" başvurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir basın organında yer alan "seks işçiliği" haberiyle ilgili erişimin engellenmesi başvurusu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir basın organında yer alan "seks işçiliği" haberiyle ilgili erişimin engellenmesi başvurusu yaptı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DW Türkçe yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen 'fuhşa teşvik' suçunu da işlemektedir. Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'erişimin engellenmesi' başvurusu - Son Dakika

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