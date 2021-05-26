Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından salgınla mücadelede 70 binden fazla çocuk ve ebeveyne eğitim desteği - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından salgınla mücadelede 70 binden fazla çocuk ve ebeveyne eğitim desteği

26.05.2021 11:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından salgınla mücadelede 70 binden fazla çocuk ve ebeveyne eğitim desteği, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde, 70 bin 432 çocuk ve ebeveyni, dijital risklerden korunma, mahremiyet bilinci, koruyucu ailelik, iş ve meslek danışmanlığı gibi farklı alanlarda verdiği eğitimlerle destekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde, 70 bin 432 çocuk ve ebeveyni, dijital risklerden korunma, mahremiyet bilinci, koruyucu ailelik, iş ve meslek danışmanlığı gibi farklı alanlarda verdiği eğitimlerle destekledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde aileler ve çocuklar için sunduğu eğitimleri hız kesmeden devam ettirdi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, ağırlıklı olarak çevrim içi verilen eğitimler aracılığıyla 70 bin 432 çocuk ve ebeveyne ulaşıldı.

Söz konusu eğitimlerle aileler, çocuklarına salgın döneminde nasıl yaklaşmaları gerektiği, onları dijital tehlikelerden nasıl koruyacakları gibi birbirinden farklı konularda bilgilendirilip desteklenirken, çocuk ve gençler de Bakanlık uzmanları öncülüğünde hem meslek danışmanlığı hem de kişisel hobilere yönelik eğitim alma imkanını yakaladı.

56 bin ebeveyn, "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitimlerine katıldı

Bakanlığın verilerine göre, eğitimler kapsamında, 6 bin 422 ebeveyn özellikle salgınla mücadele döneminde aileler için önemli bir ihtiyaç haline dönüşen "çocukların dijital risklerden korunması" konusunda bilgilendirildi.

Bedensel mahremiyet, mekan ve eşya mahremiyeti, zaman mahremiyeti, dijital mahremiyet gibi konularda ailelerin çocuklarını doğru bir şekilde yönlendirmesine, bu konudaki bilinç farkındalığının artırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitimlerine katılan ebeveynlerin sayısı ise 56 bin 23 oldu.

Ayrıca koruyucu ebeveyn olan 1589 kişi de birinci kademe koruyucu ailelik eğitimlerine katıldı.

Çocuk ve gençlerin kariyer planlamalarına destek olundu

Bakanlık, 1650 çocuğa geleceklerini planlamalarına destek olmak amacıyla iş ve meslek danışmanlığı eğitimleri verdi. 978 genç de iş hayatına uyum seminerlerinden yararlandı.

Ayrıca 2 bin 500 çocuk fotoğrafçılık, 1270 çocuk da dijital satranç eğitimleri ile hem kişisel gelişimlerine katkı sağladı hem de keyifli vakit geçirdi.

57 bin 283 çalışana da eğitim verildi

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde, çocuklarla ilgili alanlarda görev yapan personele yönelik de aile odaklı hizmetlerin önceliği, evlat edinme, koruyucu aile, gündüzlü hizmetler, vaka yönetimi, sosyal ekonomik destek hizmeti gibi alanlarda eğitimler düzenledi. Bu eğitimlerden toplam 57 bin 283 personel yararlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından salgınla mücadelede 70 binden fazla çocuk ve ebeveyne eğitim desteği - Son Dakika


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