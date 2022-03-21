Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurt dışındaki Türk kökenli çocuklara sıkı takip - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurt dışındaki Türk kökenli çocuklara sıkı takip

21.03.2022 11:09
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurt dışındaki Türk kökenli çocuklara sıkı takip

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yurt dışında 2015'ten bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendiklerini belirterek, "Ataşeliğimizin desteği ile Almanya'da 200 çocuğumuz ailelerine iade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yurt dışında 2015'ten bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendiklerini belirterek, "Ataşeliğimizin desteği ile Almanya'da 200 çocuğumuz ailelerine iade edildi." ifadelerini kullandı.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlıkça yurt dışında yaşayan ve çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarının, dilini ve kültürlerini hiç bilmediği ailelere verilmesi sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerin önüne geçmek için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, yurt dışında yaşayan vatandaşların, bulundukları ülkelerde aile, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında karşılaştıkları sorunları anında tespit ederek, haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Bu kapsamda, ilk ataşeliği 2015'te Almanya Düsseldorf'ta, ikincisini ise Köln'de açtıklarını hatırlatan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ataşeliklerimizin yoğun olarak üzerinde durdukları konulardan biri de Almanya'da koruma altına alınan çocuklarımız ve Türk kökenli koruyucu ailelerdir. Alman Gençlik Dairelerinin koruma altına aldıkları çocuklar ile ilgili bir haber aldığımızda ataşeliğimiz hemen aile ile irtibata geçerek durum tespiti yapıyor ve süreci takip ediyor."

"398 koruma altına alınan çocuk vakası ile ilgilendik"

Yetkililerin, aileye hakları konusunda da bilgi verdiklerini ifade eden Yanık, "Bir yol haritası çizerek, hemen mağdur ailelerimizi yönlendiriyoruz. Ayrıca, avukat seçimi konusunda yardımcı da oluyoruz. Ailelerin durumu hakkında yanlış anlamalar varsa Gençlik Dairesi çalışanları ile irtibata geçiyoruz. Bu kapsamda, 2015'ten bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendik. Ataşeliğimizin desteği ile Almanya'da 200 çocuğumuz ailelerine iade edildi." bilgisini verdi.

Ailelerinden alınma tehlikesi olan 161 çocuğun koruma altına alınma sürecinde ataşeliklerin gerekli rehberlik hizmetlerini verdiğini belirten Derya Yanık, çocukların, ailelerinin yanında kalmalarını sağladığını bildirdi.

"599 Türk kökenli koruyucu aile kazandık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeterli sayıda Türk kökenli koruyucu aile olmadığını, bu nedenle Türk kökenli ailelerin koruyucu aile olmaları yönünde teşvik edilmeleri için ataşelikler tarafından bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri düzenlendiğini de ifade etti.

Bakan Yanık, yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar Türk kökenli 599 koruyucu aile adayı kazandıklarını aktardı.

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Düsselldorf, Derya Yanık, Almanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yurt dışındaki Türk kökenli çocuklara sıkı takip - Son Dakika


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