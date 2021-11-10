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Bakan Yanık: "Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi" - Son Dakika

Bakan Yanık: "Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi"

10.11.2021 12:19

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022'de Türkiye genelinde boşanma araştırması yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022'de Türkiye genelinde boşanma araştırması yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Yanık, vefatının 83'üncü yılında Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Malatya'da dün çöken binanın ardından il müdürlüğü psikososyal destek ekiplerinin hızla devreye girdiğini belirten Yanık, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 21 Nisan'da yayımlanan 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden teşkilatlandırıldığını anımsatan Yanık, Bakanlığın dinamik yapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyerek 83 milyon vatandaşa hitap eden sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini yürüttüğünü anlattı.

"Önümüzdeki dönemdeki misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirmek ve uygulamak olacaktır." diyen Yanık, merkez teşkilatındaki 18 birim ve taşra teşkilatında 48 bin 850 personelle hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde 400 Sosyal Hizmet Merkezi'ne ulaşılacak

Bakan Yanık, ailenin toplumun kilit taşı, birey ve ailenin ise birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olduğunu ifade etti.

Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla aile, çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlı tüm vatandaşlara, ihtiyaç duydukları konularda tek noktadan ve birebir destek sağlandığını anlatan Yanık, 2013'ten bugüne kadar Türkiye genelinde 374 SHM'nin hizmete açıldığını ve yıl sonuna kadar 6 SHM'nin daha açılacağını bildirdi.

Yanık, "2022 yılı sonunda açmayı hedeflediğimiz 20 Sosyal Hizmet Merkezi ile ülkemiz genelinde 400 merkeze ulaşarak vatandaşlarımızın hizmetlerimize erişimini daha da kolaylaştıracak ve genişleteceğiz." diye konuştu.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 3 bin 542 ASDEP görevlisiyle bugüne kadar 3 milyon 468 bin 827 haneye ulaşıldığını aktaran Yanık, ASDEP mevzuatının geliştirilmesi ve yazılım alt yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da 2022 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ücretsiz "aile danışmanlığı" hizmeti 2022'de yaygınlaştırılacak

Derya Yanık, aile eğitim programları kapsamında da 2013'ten itibaren 2 milyon 296 bin 126 kişiye ulaşıldığını belirterek, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile bugüne kadar toplam 1 milyon 216 bin 971 gencimize ve çiftimize 'Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri', 'Aile Hukuku', 'Evlilik ve Sağlık' alanlarında eğitimler verdik." dedi.

Türkiye genelinde SHM'ler ve il müdürlüklerince ücretsiz sunulan, vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurabildiği aile danışmanlığı hizmetine ilişkin bilgileri de paylaşan Yanık, "2012 yılından itibaren toplam 76 bin 472 başvuruya aile danışmanlığı hizmeti verdik. 2022 yılında, tüm bu eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizin vatandaşımıza daha etkin sunulması amacıyla, eğitmen ve danışmanlarımızı süpervizyon ve eğitim programları ile destekleyecek, aile danışmanlığı hizmetimizi daha da yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde boşanma araştırması yapılacak

Bakanlıkça Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın (TAYA) dördüncüsünün ve Türkiye Ergen Profili Araştırması'nın (TEPA) üçüncüsünün saha çalışmalarını 2021 itibarıyla başlattıklarını dile getiren Yanık, bu araştırmaların sonuçlarının 2022'de kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Yanık, "2022 yılında, ayrıca, Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması'nın (TÜGPA) üçüncüsü gerçekleştirilecek olup, boşanma nedenlerini incelemek üzere Türkiye geneli nicel bir boşanma araştırması da yapılacaktır. Bu çalışmalarla sosyolojik değişimi ve dönüşümü takip ediyor, hizmetlerimizin etki analizleriyle birlikte yoğunlaşmamız gereken hizmet alanlarını ve yeni sosyal politikalarımızın ana fikirlerini belirliyoruz." açıklamasında bulundu.

Afet ve acil durumlarda 564 bini aşkın vatandaşa psikososyal destek verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Bakanlık psikososyal destek ekiplerinin afet ve acil durumlarda vatandaşlara destek sağladığını anlatarak, 2013'ten itibaren "kırmızı yelekliler" olarak da bilinen 8 bin 509 meslek elemanın 154 ayrı afet ve acil duruma müdahale ettiğini belirtti.

Bakanlığın koordinasyonu, STK ve meslek kuruluşlarının da desteğiyle afet ve acil durum dönemlerinde 142 bin 222 hanede, 564 bin 611 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunulduğunu söyleyen Yanık, ayrıca 81 il müdür yardımcısı ile 8 bin 292 personele bu alanda eğitim verildiğini aktardı.

Yanık, Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma eğitimleri kapsamında da 871 bin 132 kişiye ulaşıldığını kaydetti.

Roman vatandaşlara yönelik Strateji Belgesi Eylem Planı'nın uygulamaya alındığını ve bu kapsamda İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun oluşturulduğunu anımsatan Yanık, izleme değerlendirme sistemini etkinleştirmek amacıyla Roman Strateji Belgesi İçin Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi'ni (ROMSİD) başlattıklarını dile getirdi.

651 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek verildi

Bakan Yanık, çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek, koruyucu önleyici hizmetler başta olmak üzere çeşitlendirilmiş hizmet modelleri ile çocukların yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Sosyal hizmetlerde aile bütünlüğünü önceleyerek, çocukların aileleri yanında toplumsal hayata katılımını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini amaçladıklarını belirten Yanık, çocukların ailelerinden ekonomik nedenlerle uzak kalmalarını önleyen sosyal ve ekonomik destek hizmetinden 18 yılda 651 bin çocuğun yararlandığını söyledi.

Derya Yanık, güncel tutarlara göre çocuk başına aylık ortalama 1259 lira 70 kuruş destek verildiğini ve Eylül 2021 itibarıyla bu destekten aktif olarak 138 binden fazla çocuğun yararlandığını kaydetti.

Sosyal ve ekonomik destekten yararlanan çocukların aynı zamanda Okul Destek Projesi ile okulda ve okul dışı zamanlarda, ilgi ve yeteneklerine uygun sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldığına dikkati çeken Yanık, "81 ilde 23 bin 148 çocuğumuzun faydalandığı bu etkinliklere daha çok çocuğumuzun katılımını sağlamak üzere projeyi yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.

Koruyucu aileye kavuşan çocukların sayısı 19 yılda 16 kat arttı

Bakan Yanık, "Koruyucu aile yanında kalan çocuklarımızın sayısı son 19 yılda 16 kat artmıştır. 2002 yılında bu sayı 515 iken 2021 Eylül ayı itibarıyla 8 bin 242'ye ulaştı. Bu sonuç hepimizin sevinci ve başarısıdır. Çocuklarımıza geniş yürekleri ile anne, baba, aile olan, sevgi olan, umut olan, gelecek olan, tüm koruyucu ailelerimize buradan bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek istiyorum." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Ankara Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş tarihi olan 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak ilan edildiğini de anımsatan Yanık, "Evlat edinme uygulamamızı da titizlikle yürütmeye devam etmekteyiz. 2021 yılında 338 çocuğumuz evlat edindirilmiştir. 2021 yılı eylül ayı itibarıyla evlat edinme hizmetinden yararlanan çocuk sayımız 18 bin 234'e ulaşmıştır." dedi.

Bakan Yanık: Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi
Bakan Yanık: Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi
Bakan Yanık: Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi
Bakan Yanık: Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi

Savaş Harekat Merkezi, Derya Yanık, Türkiye, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: 'Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Önümüzdeki dönemde misyonumuz, bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi" - Son Dakika
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