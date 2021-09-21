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Covıd-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek - Son Dakika

Covıd-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek

21.09.2021 10:56
Covıd-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek, System.String[]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının getirmiş olduğu sorunlarla etkili bir biçimde mücadele etmek için vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Salgının başladığı ilk günden itibaren Covıd-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Psikososyal...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının getirmiş olduğu sorunlarla etkili bir biçimde mücadele etmek için vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Salgının başladığı ilk günden itibaren Covıd-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmetimizi sürdürüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Covid-19'dan etkilenen vatandaşların yanında olamaya devam ediyor. Salgından etkilenen vatandaşlar için hem maddi hem manevi destek sağlayan bakanlık salgın boyunca 582 personele 'Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti' eğitimi vererek salgın nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor.

KIRMIZI YELEKLİLER VATANDAŞIN YANINDA

Tüm dünyada etkisini sürdüren Covıd-19 salgını nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek hizmetine de ihtiyaç duyduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Salgın döneminde vatandaşlarımız farklı sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Kırmızı yeleklilerimiz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor" dedi.

"SALGININ VATANDAŞLARIMIZ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİNİ HAFİFLETMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 personele 'Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti' eğitimi verdiklerini kaydeden Yanık, "Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze ya da telefon yoluyla Covıd-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR BU HİZMETE ÜCRETSİZ ULAŞABİLİYOR

Bakan Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından etkilenen ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan tüm vatandaşların bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini söyledi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Covıd-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek

Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Covıd-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Covıd-19 döneminde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek - Son Dakika
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