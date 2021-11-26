Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eryarsoy, KADEM'i ziyaret etti - Son Dakika

Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Eryarsoy, Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) ziyaret etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla KADEM'i ziyaret eden Eryarsoy, "Şiddetin Bahanesi Olmaz" sloganıyla yapılan kampanyanın tanıtım programına katıldı.

Kadın ve aile odaklı yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Eryarsoy, ailenin temel taşını oluşturan en önemli aktörün kadınlar olduğunu ve tüm aile bireylerinin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Programa, KADEM İl Başkanı Özgül Saidoğlu ve dernek üyeleri katıldı.