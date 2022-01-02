Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özer, "İyilik Kitap Kafe" projesiyle gençlerle buluştu - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, "İyilik Kitap Kafe" projesi kapsamında genç okuyucularıyla bir araya geldi.

Eğitimci ve yazar Özer, İyilikte Biriz Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında, Adana Kız Lisesi'nde "21. Yüzyılda Anne Baba Olmak" ve "Yaşamı ve Kendinizi Sorgulamak" adlı kitaplarıyla genç okuyucularıyla buluştu.

Özer, burada yaptığı konuşmada, insanların en önemli sorunlarından birisinin önce anne ve babaların çocuklarını anlaması veya çocukların anne ve babalarını anlaması olduğunu aktardı.

Çocuk yetiştirmenin öncelerden daha kolay olduğunu anlatan Özer, gün geçtikçe çocukları anlamak, onlarla ilgilenmenin zorlaştığını belirtti.

Özer, anne ve babalığın dünyanın en önemli ve zorlu mesleği olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Aldığınız bir eşyanın kullanma kılavuzu vardır. Anne ve babalığın kullanma kılavuzu ise yoktur. Anne baba olmak çok zordur. Gençleri anlamamız, kalplerine girmemiz lazım. Gençleri nasıl eğiteceğiz, bunun sorusunu kendimize sormamız ve cevabını almamız lazım. Anneler, göbek bağı kopsa da yürek bağı kopmayan insanlardır. Babalar ise çocuklarının yanında heybetli bir dağ gibi varlığını hissettiren insanlardır. Hiçbir anne, babanın yerini, hiçbir baba da annenin yerini tutamaz."

Yazar ve okur buluşmasına İyilik Kitap Kafe Koordinatörü Ayşegül Şingirik, Adana Kız Lisesi Müdürü Fatma Yılmaz, Şehit Kara Pilot Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Güneş, Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ünzile Tülü, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mustafa Metin de katıldı.