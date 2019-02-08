Son Dakika Haberleri: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Yaralıları Ziyaret Etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Yaralıları Ziyaret Etti.

1 saat önce

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaralıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaralıları ziyaret etti.
Açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk: "Sabah enkaz alanındaydık şimdide vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızda en kısa sürede ulaşırız. Tek duamız yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasıdır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

Sabah, Zehra Zümrüt Selçuk, 3. Sayfa
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