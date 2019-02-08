Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Yaralıları Ziyaret Etti.
1 saat önce
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaralıları ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
yaralıları ziyaret etti.
Açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk
: "Sabah
enkaz alanındaydık şimdide vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızda en kısa sürede ulaşırız. Tek duamız yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasıdır"
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:44 Kaynak: İHA
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