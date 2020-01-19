Aile yadigarı eşyaları

Bartın'da 76 yaşındaki Güllü Aydın, büyüklerinden miras kalan bine yakın eski eşyayı, Valilik tarafından "sergi evi" olarak düzenlenen evinde ziyaretçilerinin izlenimine sunuyor.

Merkeze bağlı Arıt köyünde yaşayan Aydın, iki katlı evlerinin deposunda ve sandık içlerinde sakladıkları aile yadigarı eşyanın çoğalması dolayısıyla evinin 80 metrekarelik zemin katını müzeye dönüştürdü.

Aile büyüklerinden yadigar kıyafetlerden antika fotoğraf makinelerine, bir asır öncesinde kullanılan iplik çıkrığından kandile kadar bine yakın parçanın sergilendiği "müze ev", Bartın Valiliğince "Hacı Güllü Ana Yöresel Sergi Evi" olarak düzenlenerek kullanıma açıldı.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile büyüklerine ait eşyaların dağınık şekilde depo, sandık ve çatı aralarında durduğunu ve uzun süre bu eşyaları bir araya getirmek için ne yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Sandıklardan çıkan eşyalar sergileniyor

Yaklaşık 8 yıl önce evinin zemin katında bunları bir araya getirerek sergilemeye karar verdiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Burayı oluştururken önce kendi sandığımdaki, sonra ninelerimin sandıklarından çıkanları yerleştirdim. Yine evimizin çatısında, deposunda duran tarım ve mutfak eşyalarını koydum. Oluşturduğum bu müzede aile büyüklerimizin, atalarımızın giydiği kıyafetlerden, gündelik hayatta kullandıkları eşyaları yaşatmak istedim. Burada yüz yıllık kıyafetlerden bir asır öncesinde kullanılan iplik çıkrığına, pekmez oluğundan ibriğe, kandilden antika fotoğraf makinelerine kadar bine yakın parça var."

- "Gençler, 'Burası buram buram tarih kokuyor' diyorlar"

Sergi evinde Çanakkale Savaşı gazisi dedesi Ali Aydın'a ait nüfus cüzdanı, eşinin çocukluğuna ait bez parçalarından birleştirilerek yapılmış yeleği ve kendisinin 56 yıl önce gelinlik olarak giydiği elbisenin en değerli eşyaları olduğunu anlatan Aydın, "Şimdiki gençler bunların birçoğunun ne olduğunu bilmiyor ama ben gelenlere hepsini tek tek anlatıyorum. Tabii buraya gelenler girdiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar ve 'Burası buram buram tarih kokuyor.' diyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben de burada aile büyüklerimizin hatıralarını yaşatıyorum. Zaman zaman buraya girerim, eşyalarla konuşurum. Annemle babamla ninelerimle dedelerimle dertleşir gibi konuşurum. Bazen de duygulu anlar yaşarım." diye konuştu.

- "Allah Vali Bey oğlumdan bin kere razı olsun"

"Müze evi"nin Bartın Valiliğince ismi de verilerek "Hacı Güllü Ana Yöresel Sergi Evi" olarak düzenlenip açılmasıyla en büyük hayalinin gerçekleştiğini vurgulayan Aydın, "Oluşturduğum müzeme kendi ismim verildi ve evin duvarına da asıldı. Bu beni çok mutlu etti. Özel olarak Vali Bey'in yanına gittim ve alnından öperek teşekkür ettim. Allah Vali Bey oğlumdan bin kere razı olsun. Onun gözlerinden öpüyorum. Beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Aydın, gelecek nesillere bırakacağı müzeye, özellikle gençlerin gelip eski dönemlerde büyüklerinin kullandığı günlük eşyaları ve elbiseleri görmelerini istedi.

Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun da Güllü Aydın'ın örnek bir kişilik olduğunu, kültürel değerlere sahip çıkmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek müdürlük olarak sık sık onu ziyaret ettiklerini söyledi.