Son Dakika Haberleri: 'Aile yapımıza yönelik saldırılar altındayız'

'Aile yapımıza yönelik saldırılar altındayız'

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür.

'Aile yapımıza yönelik saldırılar altındayız', System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 

Ekonomi
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