'Aile yapımıza yönelik saldırılar altındayız'
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Bugüne kadar yaşadığımız onca badireyi sapasağlam atlatabilmemizin en önemli sebeblerinden biri de aile yapımızın gücüdür. Bunun için aile yapımızı sarsmaya yönelik saldırılar altındayız." açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40
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