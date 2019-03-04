Aile Yaşam Merkezi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı.

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı.



Aile Yaşam Merkezi tarafından kadınlar gününe özel bayanlara yönelik çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir program düzenlenecek. Yapılan açıklamada 8 Mart Cuma günü saat 17.00'de tarihi Taşhan'da düzenlenecek olan programa tüm bayanlar davet edildi. - BAYBURT

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı

Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Oyuncu Meral Kaplan, Ev Basma ve Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Eşinden Şikayetçi Oldu