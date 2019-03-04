Son Dakika Haberleri: Aile Yaşam Merkezi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

Aile Yaşam Merkezi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı

13 dakika önce

Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı.

Aile Yaşam Merkezi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı, System.String[]
Düzenlediği çeşitli kurslar ve programlar ile Bayburtlu hanımların zamanlarını oldukça verimli geçirerek kendilerini geliştirmelerini sağlayan Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de unutmadı.

Aile Yaşam Merkezi tarafından kadınlar gününe özel bayanlara yönelik çeşitli etkinliklerin yer alacağı bir program düzenlenecek. Yapılan açıklamada 8 Mart Cuma günü saat 17.00'de tarihi Taşhan'da düzenlenecek olan programa tüm bayanlar davet edildi. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız Oyuncu Meral Kaplan, Ev Basma ve Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Eşinden Şikayetçi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile Yaşam Merkezi'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]