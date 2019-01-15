Son Dakika Haberleri: Aile Yaşam Merkezinde Kurs Kayıtları Başladı

Aile Yaşam Merkezinde Kurs Kayıtları Başladı

1 saat önce

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde ikinci dönem kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Aile Yaşam Merkezinde Kurs Kayıtları Başladı, System.String[]
Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde ikinci dönem kurs kayıtlarının başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir'de yaşayan ve okuyan gençler, hanımlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği, farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden Aile Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursların 10 Şubat'ta başlayacağı vurgulanan açıklamada, tel kırma, kaneviçe, yağlı boya, karakalem, kağıt rölyef, hesap işi, iğne oyası, hat, tezhip, diksiyon, Kuran-ı Kerim, işaret dili, takı tasarım başta olmak üzere farklı kategorilerde kurs verildiği aktarıldı.

Kayıtların 21 Ocak-1 Şubat arasında Aile Yaşam Merkezi'nde yapılacağı belirtilen açıklamada, Aile Yaşam Merkezi'nde diyetisyenlik ve vücut analizi cihazı eşliğinde hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de kültürel, sosyal ve eğitsel alanda faaliyetleri artırmak ve ihtiyaç olan etkinlikleri düzenlemek için bu merkezleri açtıklarını belirtti.

Kursların yoğun ilgi gördüğünü aktaran Bahçeci, "Açtığımız kurslarımızla Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik kattık. Kırşehir'in huzur şehri olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz sosyal belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir kurs merkezlerimiz. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de açılan kurslarımız yine Kırşehirlilerin uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:16 Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Kırşehir, Güncel
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